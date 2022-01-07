Halkın Partisi 6. kuruluş yıl dönümünü kutladı, aday tanıtımını yaptı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geçmişte hükümette kararlı, muhalefette ise sorumlu bir tutum sergilediklerini, seçimlerin ardından hükümette mutlaka Halkın Partisi’nin yeniden yer alacağını ve kararlı duruşlarını devam ettireceklerini söyledi.

23 Ocak seçimlerinin ardından hükümeti halkın kuracağını ve iktidarda halkın olacağını vurgulayan Özersay, genç bir parti olduklarını ancak yaşanılan süreçlerin kendilerini çok ciddi deneyim sahibi yaptığının altını çizdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Halkın Partisi, 6. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu ve aday tanıtım şölenini dün akşam Lefkoşa’da düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi.

Artan Covid-19 vakaları düşünülerek adaylar ve çok kısıtlı bir ekiple düzenlenen etkinlikte Halkın Partisi’nin milletvekili adayları canlı yayınlarla Kıbrıs Türk halkına tanıtıldı.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın birer konuşma yaptığı etkinlikte aynı zamanda Halkın Partisi’nin seçim kampanya videoları ve seçim şarkısı da ilk kez Kıbrıs Türk halkıyla paylaşıldı.

“Biz Halk için varız” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Özersay’ın “Biz Halk için varız, biz var olduğumuz sürece bu memleketi sahipsiz, bu halkı yalnız ve yarınsız bırakmayacağımıza dair buradan herkese söz veriyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte ilk konuşmayı HP Genel Sekreteri Tolga Atakan yaptı.

ATAKAN: “MEŞŞAKKATLİ BİR YOL”

3 yılı hükümette son bir yılı da muhalefette çok büyük tecrübe kazandıklarını belirten Atakan, kemikleşmiş statüko ile mücadelenin ne kadar meşşakatli olduğunun farkında olduklarını belirtti.

“Çelme yedik, engel gördük ama asla bizi biz yapan ilkelerimizden vazgeçmedik” diyen Atakan, parti ilkelerine sahip çıkmak adına, göz kırpmadan makam koltuklarından kalkabildiklerine dikkat çekti.

Meclise en fazla katılım gösteren ve devamlılık sağlayan vekillerin HP’li vekiller olduğunu anımsatan Atakan, HP’nin bulunduğu iktidarlar döneminde yapılan icraatları söz etti.

Atakan’ın konuşmasının ardından büyük bir coşkuyla konuşmasını yapmak üzere kürsüye Kudret Özersay çağrıldı. Özersay’ın konuşmasında şu vurgular dikkat çekti:

ÖZERSAY: “MİRAS BULMADIK Kİ MİRAS YEDİ OLALIM”

“6 yıl önce böyle bir gündü yine. Bulutlu, güneşin ara ara göründüğü ama her zaman aydınlığın ve umudun içimizde olduğu bir gündü” diyerek sözlerine başlayan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 6 yıl önce bu yola çıktıklarında hayatın hiç kolay olmadığını belirtti.

Siyasi bir miras bulmadıklarını, miras yedi olmadıklarını, mirasa konmadıklarının altını çizen Özersy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KRİZLERİ YÖNETEBİLMEDE ELİMİZE KİMSE SU DÖKEMEZ”

“Başka siyasi partilerden istifa ettirilerek gelen vekillerle parti kurmadık. Biz sıfırdan halkın içerisinden azimle cesaretle ve bir takım riskleri göğüsleyerek bu yola çıktık. Hepimiz partimizi bu noktaya taşımak için büyük fedakarlıklar verdik. Geçici bir hevestir sözlerine ve söyleyenlere inat Halkın Partisi Kıbrıs Türk siyasi hayatına damgasını vurmuştur. 6 yıl gibi kısa bir süreyi yoğunlaştırılmış bir siyasi tecrübe olarak yaşadık. 4 yıl mecliste bulunduk 2 ayrı hükümette yer aldık 1 yıl muhalefet tecrübemiz oldu. Her tür doğal afeti ve felaketi halkımızla birlikte yaşadık. Ama havlu atmadık. Daha önce söylediğim gibi herşeyin güllük gülüstanlık olduğu bir dönemde memleketi yönetmek marifet değildir. Marifet, zor zamanda memleketi iyi yönetebilmektir, havlu atmadan vatandaşı ve halkı koruyabilmektir. Halkın Partisi krizleri yöneterek halkı endişe içinde bırakmamıştır. Krizleri iyi yöneterek, dünya can kaybı yaşarken, kendi vatandaşının canını korumuştur. Krizleri yönetme konusunda halkın partisinin eline su dökebilecek bir parti yoktur.”

“MEVZUBAHİS MEMLEKET SEVGİSİYLE SOĞUKKANLI OLAMAYIZ”

“Meclisteki bütün siyasi partilerle hükümette yer aldık. Artık tümünü çok iyi tanıyoruz. Bundan böyle bu geçen sürede yaşadıklarımızı dikkate alarak bundan sonraki kararlarımızı alacağız ve çabamızı ortaya koyacağız. Tüm bu yaşadıklarımızla Halkın Partisi artık genç ama aynı zamanda tecrübeli bir partiye dönüşmüştür” şeklinde konuşmasını sürdüren Özersay, bir konuda asla soğukkanlı olamayacaklarını belirtti.

Özersay konuşmasına şöyle devam etti:

“Halkın Partisi bir konuda soğukkanlı olamaz. Mevzubahis olan halka hizmetse, Halkın Partisi ilk günkü kadar heyecanlıdır. Mevzubahis olan memleket sevgisiyse, Halkın Partisi ilk günkü kadar heyecanlıdır ve bu heyecanını hiçbir zaman yitirmeyecektir.

“HALKIN PARTİSİ HÜKÜMETTEYKEN VEKİLLERİN BAŞBAKANA ŞANTAJ YAPTIĞINI GÖREMEDİNİZ”

Halkın Partisi hükümetteyken hırsızlık görmediniz, yolsuzluk görmediniz. Arsızlık görmediniz, hukuksuzluk görmediniz. Mahkemeden dönen kararları görmediniz. Meclisin toplanamadığını göremediniz. Yeni müşavir yaratılmasını da halkın partisi döneminde göremediniz. Vekillerin başbakana şantaj yaptığını, istediğimizi yapmazsan meclise gelmem diye tehdit savurduğunu görmediniz. Halkın Partisi hükümetteyken kurultay kavgalarıyla halkın perişan olduğunu da görmediniz. Halkın Partisi hükümetteyken, hayat pahalılığı nedeniyle, ilgili bakanın önce istifa ettiğini, sonra tekrar göreve geldiğini ve hayat pahalılığının daha sonra da onaylandığını size yaşatmadık. Halkın Partisi hükümetteyken ‘Ayşe abla ile Fatma abla gitsin da fiyatları denetlesin’ diyen bir hükümet de görmediniz. Zamlar arka arkaya gelirken, pahalıyı değil, ucuz olanı alın diyen bir hükümet de görmediniz. Halkın Partisi bunları halka yaşatmamıştır.”

“LAİKLİK, YARGI BAĞIMSIZLIĞI, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI. TAVİZ VERMEYİZ”

Özersay, laiklik, yargı bağımsızlığı, demokrasi ve insan hakları mevzubahis olduğunda bundan zerre taviz vermediklerini ve asla vermeyeceklerine dikkat çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Koalisyon dönemlerinde Halkın Partisi, halkın hak ve menfaatlerinin sigortası olmuştur. Zaman zaman bu sigorta atmıştır. Ve bu sigortanın atması da normaldir. Halk ve insanlar zarar görmesin diye zaman zaman bizim de sigortamız atmıştır. Halkın Partisi muhaleffetteydi ama yurt dışında yaşayan ve çalışan gençlerin bedelli askerlik yasasının geçmesi için destek verdik ve bu yasanın yürürlüğe girmesini sağladık. Çünkü biz gençlerimiz için varız. Halkın Partisi muhalefetteydi, tarımda kuraklık tazminatları ödenebilsin diye meclise girdi, destek verdi ve kuraklık ödemeleri ödendi. Çünkü Halkın Partisi çiftçimiz için vardır. Halkın Partisi muhalefetteydi, muhaceret affı geldi. Buna destek verdik. Çünkü biz çalışma barışı için varız. Halkın Partisi muhalefetteydi, nisabı olmayan hükümete bütçeyi geçirebilsin ve vatandaş eziyet çekmesin diye bütçeye destek verdi. Çünkü biz devlet için varız, çünkü biz halkımız için varız. Halkın Partisi muhalefetteyken herkes yapıcı muhalefetin nasıl olduğunu çok net olarak gördü. Halkın Partisi hükümette kararlı, muhalefette sorumlu bir duruş göstermeyi başarmıştır. Ocak 2021’de, olağanüstü kongre yapmıştık. Halkın Partisi geçici bir heves değildir demiştik. Kurumsallaşacak demiştik. Örgütlenmeye gidecek demiştik. Tüm bu dediklerimizi de gerçekleştirdik.

“EKONOMİDE HALKI KORUMAK GEREKİR”

Ekonomide, kısa vadede halkı pahalılıktan korumak gerekir. Gümrükte kur sabitlenmesi, akaryakıtta FİF kullanarak fiyatların bir süre sabitlenmesi ve fiyatlardaki denetimin yapılması gerektiğini belirttik. Asgari ücretin pazarlık konusundan çıkarılması gerektiğini söyledik. Halkın Partisi olarak biz, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitleneceği bir dönemi vaadediyoruz. Ancak buna paralel olaraki özel sektörün de sadece prim desteğiyle değil, enflasyon hesaplamasıyla ve peşin KDV alınmasına son verecek bir vizyon sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde hem devletin gelirlerini artıracak ama aynı zamanda da tasarrufa gidecek bir vizyon ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde bizi çok büyük tehlike beklemektedir. O da sosyal adaletin zarara uğramasıdır. O da konut edinme noktasındadır. Gençlerimizin konut sahibi olabileceği, kira öder gibi ev sahibi olacağı, başlattığımız sosyal konut projelerimizi hayata geçireceğiz.”

“BU MÜCADELEYE VE YOLCULUĞA SAHİP ÇIKIN”

Halkın Partisi’nin sadece krizleri yönetme değil, olası krizleri de önleme noktasında güçlü bir yanı vardır. Bu ülkeyi seven, bu devlete sahip çıkan, bu memleket içi canla başla çalışan Halkın Partisi’ne sahip çıkınız. Çıkınız ki, Halkın Partisi de memlekete sahip çıksın. Biz hepimiz memleketimize sahip çıkacağız. Gelin bu memleketi, yeni nesillerin, bu onurlu ve dürüst sesine kulak verin. Bu mücadeleye ve yolculuğa sahip çıkın. Halkın Partisi, halkı yarınsız bırakmayacaktır. Halkın Partisi halkın çıkarlarının sigortası olacaktır. Halkın gücü Halkın Partisi’ne yeter.”

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07/01/2022 11:14