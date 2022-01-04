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Halkın Partisi 6’ıncı Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu ve Aday Tanıtım Şöleni 6 Ocak’ta

Halkın Partisi, 6’ıncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve  aday tanıtım şöleni  6 Ocak Perşembe saat 19:00’da Elysium Park’ta yapılıyor. 

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04/01/2022

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Halkın Partisi 6’ıncı Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu ve Aday Tanıtım Şöleni 6 Ocak’ta

Halkın Partisi 6’ıncı Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu ve  Aday Tanıtım Şöleni 6 Ocak’ta 

Halkın Partisi, 6’ıncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve  aday tanıtım şöleni  6 Ocak Perşembe saat 19:00’da Elysium Park’ta yapılıyor. 
“6 Yıldır Halk İçin Varız” sloganlıyla düzenlenecek resepsiyon ve şölende, Parti Genel Başkanı Kudret Özersay’ın konuşmasının ardından aday tanıtımı gerçekleştirilecek.
Basın bürosundan yapılan açıklamada resepsiyon ve şölenin, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlara uygun olarak gerçekleşeceği ve katılım gösterecek kişilerin, 48 saatlik PCR veya Antijen testlerini göstermelerinin talep edileceği kaydedildi.

04/01/2022 15:29
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TAGS: Halkın Partisi
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