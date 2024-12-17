Halkın partisi, AKEL ile görüştü

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17/12/2024

Halkın partisi, AKEL ile görüştü

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Rum ana muhalefet partisi AKEL ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, AKEL Genel Merkezi’nde yapılırken, HP Lideri Kudret Özersay’a HP Merkez Yürütme Organı üyeleri Ahmet Tokatlıoğlu ve Özgül Ezgin eşlik etti.

AKEL heyetine ise Genel Sekreter Stefanos Stefanu liderlik etti.

Toplantıda, küresel ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog süreci ele alınırken, Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm ve yeni geçiş kapılarının açılması konularında iki partinin vizyonları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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TAGS: Halkın partisi, AKEL ile görüştü
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