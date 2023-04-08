Halkın Partisi Bazı İlçelerde Yeni Yönetim Kurullarını Belirledi

Halkın Partisi Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele ilçelerinde ilçe kongrelerini yaparak yeni ilçe başkanlarını ve ilçe yönetim kurulu üyelerini belirledi. Son yapılan belediye seçimlerinde Halkın Partisi’nden Belediye Meclis üyesi adayı çıkan pek çok ismin partiye üye olarak kayıt yaptırıp ilçe yönetimlerine katılmaları dikkat çekti. Bir süre önce kamuoyuna duyurulan ve dünden itibaren yapılan ilçe kongreleri sonucunda yeni dönemde Ramadan Durmazer Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı; Havva Elkovan Halkın Partisi İskele İlçe Başkanı ve Tolga Özçelik Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı oldu. İlçe kongreleri sırasında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “kapımız kişisel menfaati ülkesi için bir kenara koyabilen, elini taşın altına koymaya hazır olan özetle ‘önce memleketim’ diyebilen herkese bu yeni dönemde açık olacak” mesajı verdi.

Özersay “Halkın Partisi ülkenin bağımsızlığı ve Kıbrıs Türk Halkının kendi kendini yönetmesi konusunda dirayetli bir duruş sergilemiş ve bunun için bedel de ödemiştir. Biz Halk iradesi yok sayılarak gayrimeşru bir hükümet kurulmasını sineye çekmedik, ilkelerimizden vazgeçmeyip bir duruş sergiledik. Şimdi içine girdiğimiz yeniden yapılanma süreciyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Siyaset durağan değil dinamik bir süreçtir, bu devran elbet dönecek ve yeni dönemde ülkemizi yönetme noktasında Halkın Partisi olarak sorumluluk üstleneceğiz, buna inanıyorum” dedi.

İlçe kongreleri sonucunda yeni dönemde ilçe yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi:

LEFKOŞA İLÇE YÖNETİMİ:

Ramadan Durmazer (İlçe Başkanı) Hasan Serdengeçti Aliye Özelsoylu Mehmet Özbilgehan Sezgin Madencioğlu Fikret Alas Mert Atakay Onur Güler Mahmut Tezcan

GAZİMAĞUSA İLÇE YÖNETİMİ:

Tolga Özçelik (İlçe Başkanı) Hüseyin Tabur Orhan Delikuş Oğuzhan Abi Hülya Karaali Erşen Ummanel Raşit Ercen Celal Sesli Ersan Boybey

İSKELE İLÇE YÖNETİMİ:

Havva Elkovan (İlçe Başkanı) Hasan Hasanbulli Sinan Gece Hasan Savaş Bal Nurhay Gökçelioğlu Zeynep Düzen Hüseyin Ummanel Vasfi Güngör Fatih Avcılar

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08/04/2023 16:51