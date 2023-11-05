Halkın Partisi: Binlerce işlem yapıldı…

Halkın Partisi (HP), Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili yaptığı açıklamada, bahse konu planın üç yılda yapılan binlerce işlem ve verilen binlerce proje onayı ile "anlamsızlaştırıldığını" kaydederek, “Bu saatten sonra imar planı o bölgenin alt yapı eksikliklerini ne kadar giderebilir ya da planlamaya ne kadar hizmet eder ciddi şekilde tartışmalıdır” ifadelerini kullandı.

HP’den yapılan açıklamada, HP’nin hükümette olduğu dönem hazırlanan planın UBP kanadı imzalamadığı için yürürlüğe konulamadığı ifade edilerek, “İmar planını kısa vadeli çıkarlar ve belirli kesimlere rant sağlamak için hayata geçirmeyenler bu geçen üç yılda olan olduğu, binlerce başka işlem yapıldığı, binlerce proje onayı yapıldığı için anlamsızlaştırmış planı ve planlamayı adeta öldürmüştür. Bu saatten sonra imar planı o bölgenin alt yapı eksikliklerini ne kadar giderebilir ya da planlamaya ne kadar hizmet eder ciddi şekilde tartışmalıdır” denildi.

UBP’ye yönelik, "zamanında koalisyon protokolüne aykırı davranarak imar planını imzalamadığı" suçlamasında bulunulan açıklamada, “UBP-DP-YDP gayrimeşru hükümetinin zihniyeti bize o bölgede altyapı sorunları daha da kronikleşmiş son derece sıkıntılı bir miras bırakacaktır. Halkımızın bu türden kısa süreli menfaatler için planlamayı bir kenara koyan zihniyetle ülkenin yıkıma götürüldüğünü görmesinin ve lafta değil gerçek anlamda ülkenin geleceğini düşünenlere sahip çıkmasının önemini bir kez daha vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verildi.