Halkın Partisi bölge ziyaretlerine devam ediyor  

Halkın Partisi (HP) heyeti, gerçekleştirdikleri bölge ziyaretlerinde Hükümeti, halkın sıkıntılarına kulak tıkamakla suçladı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Arife günü Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke'de ziyaretlerde bulunan HP Başkanı Kudret Özersay, bazı HP Milletvekilleri ve yöneticileri, esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerde Halkın Partisi’nin gailesinin memleket ve vatandaş olduğunu belirten HP heyeti, esnafın nefes alacağı formüllerin bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini ve işe kapıların açılmasıyla başlamak gerektiğini söyledi.

Hükümetin halkın sıkıntılarına kulaklarını tıkadığını, insanların geçim sıkıntısının vahim boyutlara geldiğini savunan HP’liler, farklı destek paketleriyle esnafın yarasına merhem olmak gerektiğinin, pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak akılcı ve bilime dayalı önlemlerle ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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16/05/2021 14:24