HP dördüncü kuruluş yıldönümünü kutladı

Halkın Partisi dördüncü kuruluş yıldönümü kutlandı. Halkın Partisi, kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Bedesten’de resepsiyon verildi. Kuruluş resepsiyonunda konuşma yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Halkın Partisi’nin 4’ncü kuruluş yıl dönümüne hepiniz hoş geldiniz” diyerek söze başladı.

Özersay şöyle devam etti:

Halkın Partisi Kıbrıs siyasetine yeni bir anlayış getirmiştir. HP bu ülkenin dört bir yanından emek ile kurulmuştur. Kurulduğumuzda bize türlü ithamlarda bulunanları mahcup ettiğimiz için hiç de pişman değilim. Biz önümüzdeki sıkıntının sadece siyasette olduğunu değil toplumda da olduğunu ortaya koymuştuk. Kişisel menfaatlerimizi bir kenara koyup toplumsal düşünmemiz gerek.

Yolumuz uzun. Yolun başındayız. İlk gün kadar heyecanlıyız. Koalisyon da olmak bizim de ilk tercihimiz değildi. Seçmenin tercihi bu yönde oldu biz de saygı duyduk. Henüz 2 yıldır meclisteyiz.

Halkın Partisi’nin 2 yılda neler yaptığını anlatan Özersay şöyle devam etti:

Her bedeli ödemeye hazırız. Alnımız açıktır. Ne çaldık ne çırptık ne de çalınmasına müsaade ettik.

Doğu Akdeniz’de pek çok aktör bölgeye yerleşmektedir.

Tam da böyle bir ortamda HP’nin cumhurbaşkanlığı konusunda geri durma lüksü var mı.

Ne HP geri durabilir ne de Kudret Özersay. Yakında parti meclisimiz gerekli değerlendirmeyi yapıp karar verecek. HP’nin kuruluşunda ve kurulduktan sonra emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha çok çalışarak alnımızın akıyla yolumuza devam edeceğiz.

06/01/2020 21:05