Halkın Partisi Gemikonağı, Lefke ve LAÜ’yü ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları, Gemikonağı ve Lefke’nin yanı sıra Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaretinde konuşan Özersay, Halkın Partisi’nin daha önce Şeker Sigorta, Kalkınma Bankası ve devletin başka bazı kurumlarında da görev üstlendiğini, partizanca değil, liyakate dayalı istihdamlar yaptıklarını, kurumların güçlendirilip, daha iyi hizmet verebilmesi noktasında çaba sarf ettiklerini anlattı.

Özersay, önümüzdeki dönemde de liyakati esas alan, kurumları güçlendirmeyi hedefleyen, aynı zamanda da kurumun bölgeye katkısını arttırmayı hedef alan bir tavır ortaya koyacaklarını ifade etti, “geçmişte olduğu gibi pazartesinden itibaren de hükümette yer alarak kurumları yeniden iyi yönetmeye devam edeceklerini” belirtti.

Kudret Özersay şöyle devam etti:

“Şeker Sigorta’da da görev üstlendiğimizde kurumu 5 küsur milyon TL kâr noktasına getirebilmiş bir siyasi partiyiz. İyi yönetim ilkesini üstlendiğimiz diğer kurumlarda da canla başla çalıştık. Örneğin, Kalkınma Bankası’nda partizanca istihdam yapmak yerine üniversitelerin belirlediği sınav sistemi ile sınav yaparak, münhal açarak, yarışma imkanı vererek, liyakate uygun istihdam yaptık. Yine Kalkınma Bankasında kriterlere uygun kredi verme noktasında taviz vermeyen bir duruş sergiledik.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin iyi yönetilmesi için elimizden geldiğince, bu kurumda uzun yıllar görev yapan insanların tecrübesinden yararlanmaya gayret gösterdik. Partizanca tavır sergilemedik, hakikaten kurumu ayağa kaldırmak için çalıştık. Çünkü Halkın Partisi olarak inancımız o ki; bu devlete gerçekten inanan kişilerin devletin tüm kurumlarına sahip çıkması gerekmektedir.”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bölgedeki mevcudiyetini güçlenmesini, niteliğini, kalitesini daha da fazla arttırmasını önemsediklerini ifade etti.

Özersay, “Bu üniversitenin akademik personelinin de akreditasyon anlamında ciddi bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Kuşkusuz başka dönemlere göre pandemi döneminde bu tür çalışmaları ilerletmek belki çok daha zor ama devletin bu tür kurumlarımızın yanında durması gerektiğini düşünen fiiliyatta da buna sahip çıkan Halkın Partisi bu duruşunu bundan sonra da devam ettirecek” diye konuştu.

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18/01/2022 18:09