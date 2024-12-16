Halkın Partisi Gençlik Örgütü, Liberal Demokrasi Hareketi ile görüştü

Halkın Partisi (HP) Gençlik Örgütü, Liberal Demokrasi Hareketi heyetini ağırladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Onur Güler başkanlığındaki Halkın Partisi Gençlik Örgütü ile Engin Deniz Görgüner başkanlığındaki Liberal Demokrasi Hareketi arasında gerçekleştirilen toplantıda, gençlerin sosyal ve ekonomik sorunları, güncel meseleler ve çözüm önerileri ele alındı.

Görüşme, tarafların ortak anlayış ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği verimli bir ortamda tamamlandı. İki örgüt, gençlerin karşılaştığı zorlukların çözümü için iş birliğinin önemini vurguladı.