Halkın Partisi Genel Sekreteri Alas: Erken seçim olmazsa aynı şeyleri yaşayacağız

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, ülkede iyi yönde değişen bir şey olmadığını, farklı bir muhalefet anlayışına ihtiyaç duyulduğunu, erken seçim olmazsa aynı şeylerin yaşanmaya devam edeceğini savundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, TV 2020’de bir programa konuk oldu.

Alas, “Toplumsal birlikteliği sağlayacak farklı bir yol gerekiyor, meclisteki muhalefete de bunu söyledik ama değerlendirmediler. Biz meclisin dışında kalarak haklı olduğumuzu görmüş olduk. Ayrıca meclis dışında daha aktif şekilde muhalefetimizi yapmayı sürdürüyoruz. İnsanlarla iç içe olmaya çalışıyoruz. Kadrolarıyla, komiteleriyle tamamen yenilenen aktif muhalefet yapan bir parti haline geldik. Gündeme getirdiğimiz konularla siyasetin gidişatını da değiştirebiliyoruz. Siyasi beklenti yerine toplumsal beklentileri değerlendirmeliyiz” dedi.

Vatandaşın giderlerinin arttığını belirten Alas, alım gücü artırılmadıkça maaşlara zam yapılmasının bir şey değiştirmeyeceğini söyledi.

Kıb-Tek’teki münhaller ve Halkın Partisi’nin bunun yargıya taşımasına verdiği destekle alakalı kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Turgut Alas, şunları söyledi:

“Usulsüz bir çok partizanca istihdam yüzünden maliyetlerin artırılmasını görüyoruz. Bunlar vatandaşa yansıyor. Şu anda ülke parti devleti haline getirildi. Devlet kurumları belli başlı partilerin rant kapısı haline getirildi. Biz Halkın Partisi olarak son münhalde sınava girip kazandığı halde işe alınmayan bir kardeşimize yardımcı olarak dava açmasını sağladık. Halkımızın yanında olacağız. Bu aslında Kıbrıslı Türk gençlerin ülkede tutunma savaşı. partizanlığa, usulsüzlüklere, hak yemeye karşı bir mücadele bu” şeklinde konuştu.