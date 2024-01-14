Halkın Partisi Güzelyurt Açık Pazarı’nı ziyaret etti

Halkın Partisi, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt Açık Pazarı’nı ziyaret etti.

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, Genel Başkan Kudret Özersay, Genel Sekreter Turgut Alas, Güzelyurt İlçe Başkanı Aykut Erişir ve parti yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunları dinledi.

“Halkın alım gücünün giderek eridiğine ve fiyatların cep yaktığına” vurgu yapan Özersay, “Halkın arasında ve halkın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Özersay, ülkede son günlerde yaşanan ve bazı bakanların da adının geçtiği “zenginleşme” konusuna da değinerek, “Bu ülkede hukukun üstünlüğünü gerçekten önemsiyorsak yasaların uygulanması konusunda hepimiz gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Biz Halkın Partisi olarak aktif ve etkili bir muhalefet anlayışıyla hukuka aykırı işlemlerin üzerine gidiyoruz, bu bizim halkımıza karşı sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Ülkede çok ciddi yolsuzluklar olduğunu, halk iradesine aykırı şekilde kurulduğunu savunduğu hükümetin bazı bakanlarının ani ve izahı mümkün olmayan zenginleşme yaşamalarının bu çerçevede düşünüldüğünde kaygı verici olduğunu vurgulayan Özersay, “Ülkenin içinde bulunduğu çürümenin önüne geçmezsek geriye döndürülemez şekilde ülke ellerimizin arasından kayıp gidecek. Bu şartlarda toplum olarak tek kurtuluşumuz temiz siyasettir ama sözde değil, gerçek anlamda…” diye konuştu.