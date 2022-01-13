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Halkın Partisi Güzelyurt’taydı

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13/01/2022

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Halkın Partisi Güzelyurt’taydı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay milletvekili adayları, parti üyeleri ve gönüllüler bugün Güzelyurt’taydı.
Önce Güzelyurt Sanayi bölgesinde giden HP’liler, daha sonra devlet daireleri ve ardından da çarşıda broşür dağıttı. Bölgede seçim gezisine katılan Halkın Partisi aday ve üyeleri halktan büyük ilgi gördü.
Gezi sırasında, esnaf, çalışan ve vatandaşlarla bir araya gelen HP adayları, parti vizyonu, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve çözüm önerilerini aktardı.

13/01/2022 15:26
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TAGS: Halkın Partisi, Güzelyurt, kktc
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