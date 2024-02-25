Halkın Partisi: Halkın gündemi yoksulluk ve yolsuzluk…

Halkın Partisi (HP) yetkilileri, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Gemikonağı ve Yedidalga'yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinleyerek soruları yanıtladı.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretler sırasında konuşan Genel Başkan Kudret Özersay ve Genel Sekreter Turgut Alas, “bir yandan üretime ve üreticiye gereken önemin verilmemesi ve planlama yapılmıyor olmasının diğer yandansa sadece kendi cebini ve kendi menfaatini düşünen kirlenmiş siyasilerin yaptıkları yolsuzlukların ülkeyi çok kötü bir duruma getirdiğini” söyledi.

Açıklamada “Halkın gündemi her gün artan pahalılık nedeniyle daha da yoksullaşıyor olmamız ve yolsuzluklarla kamu kaynaklarının çarçur edilmesidir. İnsanımız bu konularda haklı olarak çok tepkilidir. Sürekli servetini artıran, zenginleşen ve önceliği ülkedeki sorunların çözümü değil kendi cebi olan siyasilere sokakta tepki büyüktür” denildi.

Gemikonağı ve Yedidalga’da esnafı da ziyaret eden HP heyeti bir yandan Genel Başkan Kudret Özersay, Genel Sekreter Turgut Alas ve Lefke İlçe Başkanı Murat Helvacı, Lefke İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle MYO ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan ekiple ziyaretleri gerçekleştirdi.

HP Genel Sekreteri ve Ziraat Yüksek Mühendisi Turgut Alas, narenciyede yaşanan sorunlar konusunda bilimsel temelde hareket edilmediğini, hastalığın tespiti için gerekli testlerin halen daha yapılmadığını ve bugünlere gelindiğini söyleyerek şunlara değindi:

“Bu hastalığın ülkemizde olup olmadığını bilimsel olarak gerekli testleri yapıp tespit etmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekirdi. Geçmişte bu hastalığı yaşayan ülkeler narenciye ağaçları konusunda test yapıp tedbir alıp yollarına devam ettiler.

Bizde ise hem gayrimeşru UBP-DP-YDP hükümetinde hem de maalesef Meclis içi muhalefette popülist söylem ve politikalar gözlemliyoruz. Bir yandan ‘biz konuşur hallederiz’ diğer yandan ‘Türkiye bize ambargo uyguluyor’ benzeri söylemler, popülizmden başka bir şey değildir. Sen kendi üzerine düşeni yaptın mı? Üreticiye yol gösterdin mi? Hastalığın tespiti için gerekli testleri yapıp bu hastalık vardır yahut yoktur diye bilimsel bir yanıt ortaya koyup belirsizliğe son verebildin mi? Herhangi bir planlama yapabildin mi?

Maalesef hayır; yapmadılar. Kendi cebini düşünen bir siyaset anlayışı üretimi ve üreticiyi düşünmez zaten.”