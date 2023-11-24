Halkın Partisi Kıb-Tek’teki 20 Milyon Dolarlık Zarar İçin Polise ve Başsavcılığa Başvurdu

Halkın Partisi Elektrik Kurumu yöneticilerinin 20 milyon Dolarlık bir zararın varlığını Lefkoşa kaza mahkemesi önünde açıkça kabul ettiklerini ancak mahkemenin kararıyla bu zararın sorumlusunun iddia edildiği gibi kurum dışından bir firma olmadığının ortaya çıktığını vurgulayarak kamu zararı olan bu zararın tüm sorumlularının tespit edilmesi ve cezalandırılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Başsavcılığa başvurdu. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol yasası maddeleri çerçevesinde kamu zararı ortaya çıktığına ve bunun KIB-TEK tarafından mahkeme önünde açıkça kabul edildiğine dikkat çekilen başvuruda bu konuda Elektrik Kurum Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile kurumun bahse konu dönemde bağlı bulunduğu Başbakanlık, Bakanlık ve Bakanlar Kurulunun sorumluluklarının saptanması talep edilerek konunun soruşturularak mahkemeye taşınması istendi.

“BU SADECE BUZ DAĞININ SU ÜZERİNDEKİ KISMIDIR”

Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada “bu sabah itibariyle hem Polis Genel Müdürlüğümüze hem de Başsavcılığımıza başvurarak KIB-TEK tarafından mahkeme önünde açıkça kabul edilen 20 milyon Dolarlık zarar için soruşturma ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulunduk. Bu miktar sadece buz dağının su üzerindeki kısmıdır. Gayrimeşru hükümet göreve geldikten sonra yakıt alımlarıyla Elektrik Kurumu çok daha büyük miktarlarda zarara uğratılmış ve bunun bedeli de vatandaşa ödettirilmiştir. Halkın Partisi sorumluların saptanması ve cezalandırılması için bu işin peşini bırakmayacaktır” ifadelerine yer verildi.