Halkın Partisi Lefkoşa’da esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi

Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Cumartesi günü kalabalık bir heyetle Lefkoşa surlar içindeki esnafı ziyaret ederek hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarını dinledi, piyasada fiyatların hiçbir şekilde denetlenmiyor olduğu ve aşırı pahalılık en fazla dile getirilen husus oldu. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada yanında bir kişi çalıştıran ya da sadece kendisi için yatırım yapmak zorunda olan küçük esnafın özellikle son asgari ücret artışı nedeniyle sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yapmak konusunda ciddi endişeli olduğuna dikkat çekilerek “bu durumda olan küçük esnafa sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda yardımcı olunmazsa insanlar ya dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklar ve ülkede de kaçak işçi çalıştırma oranlarında artışlar yaşanacak, o nedenle bu yatırımlarda bazı ilave kolaylıklar sağlanması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu. Açıklamada “piyasada gerçek maaş üzerinden yatırım yapanların sayısı yok denecek kadar azdır, hem bu oranı artırarak hem de kaçak oranlarını denetimlerle aşağıya çekerek sistemde iyileşme sağlanabilir ve zor durumda olan küçük esnafa da yardımcı olunabilir” denildi.

Açıklamada aynı zamanda Vakıf malı olan dükkanların kiralarının ciddi şekilde artırılacağı yönünde çarşıda bir endişe bulunduğuna dikkat çekilerek “aslında tüm dükkanların ama özellikle Vakıf malı olan dükkanların kira artışlarında insaflı davranılması gerekir, umarız Vakıflar İdaresi bu konuda gereken hassasiyeti gösterir” denildi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada Lefkoşa’daki esnaf ziyaretlerinde Genel Başkan Kudret Özersay’a Genel Sekreter Turgut Alas, Lefkoşa İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ve Lefkoşa İlçe yönetiminde görev alan isimler yanında Girne, Güzelyurt ve İskele İlçe Başkanları da yer aldı.

KÜÇÜK ESNAF SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI YATIRIMLARINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR

Ziyaretler sırasında çok sayıda küçük esnafın özellikle son yapılan asgari ücret artışı ertesinde kendilerinin ya da yanlarında çalıştırdıkları bir veya iki kişinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yatırmakta ciddi sıkıntı yaşayacakları yönünde endişeli olduklarına dikkat çekilen Halkın Partisi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kimse asgari ücret artışını fazla bulmuyor hatta bunun dahi yetersiz olduğunu herkes kabul ediyor. Öte yandan asgari ücret artarken bu artış oranında sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırım yükümlülükleri de artıyor ve bunu küçük esnafın bir süre sonra taşıması artık imkansız. Emekliliğinde en azından sigortadan bir maaşı olsun umuduyla yatırımlarını düzenli yapmak isteyen insanlar şimdi bu son artışlarla kara karar düşünmeye başladılar, rakam sürekli katlanarak yukarıya gideceği için bu yatırımları devam ettirip ettiremeyeceklerini bilemiyorlar. Bu nedenle yatırımlarda bazı ilave kolaylıklar sağlanması gerekmektedir. Belki tüm yükümlüler için değil ama az sayıda çalışanı olan ya da yalnız çalışan ve kendi nam ve hesabına çalışan küçük esnafın yatırımları konusunda bazı indirimleri yürürlüğe konulmalıdır. Piyasada gerçek maaş üzerinden yatırım yapanların sayısı yok denecek kadar azdır, hem bu oranı artırarak hem de kaçak oranlarını denetimlerle aşağıya çekerek sistemde iyileşme sağlanabilir ve zor durumda olan küçük esnafa da yardımcı olunabilir”.

“DÜKKAN KİRA ARTIŞLARI BÜYÜK SORUN”

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada surlar içindeki dükkan kiralarında da son dönemde önemli artışlar yaşanmaya başlandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “dükkan kiralarındaki artışların ama özellikle de Vakıf malı olan dükkanlardaki artışların insaflı olması gerekir. Kuşkusuz çok eskiden kalma düşük kiralar Vakıfların topluma katkı için yaptığı diğer faydalı faaliyetler de düşünüldüğünde makul seviyede artırılabilir ve bu normaldir. Ancak önemli olan hakkaniyetli, adil bir artış yapılmasıdır. Şu anda çarşıda Vakıfların tüm kiraları dövize çevireceği ve tek taraflı olarak ciddi artışlar yapacağı söylentisi hakimdir. Bu konuda Vakıfların da insanları rahatlatacak ve bu belirsizliği ortadan kaldıracak açıklama yapması faydalı olabilir”.