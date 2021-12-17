Halkın Partisi milletvekili aday listesini YSK’ya sundu

Halkın Partisi (HP) 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Başvurunun yapılacağı mahkemeler binasına adaylarla birlikte yürüyerek gelen, halkla selamlaşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, başvuru sonrasında basına kısa bir de açıklama yaptı.

HP’nin 50 kişilik aday listesini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerine, Özersay ile Genel Sekreter Tolga Atakan sundu.

Açıklamasında, ülkenin çok büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya olduğunu ifade eden Özersay, “Maalesef, halk ekonomik yıkım ve çöküntü ortamı içinde hiç olmadığı kadar yalnız, korumasız ve sahipsiz bırakıldı” dedi.

“Biz buna dur demek için bu yolculuğu devam ettiriyoruz” şeklinde konuşan Özersay, HP’nin ‘bu memleket sahipsiz, yarınsız değildir’ demek için yola çıktığını kaydetti.

Pahalılığa ve fakirleşmeye karşı durmak gerektiğini söyleyen Özersay, “Pahalılaşmaya da fakirleşmeye de ‘dur’ demek için yola çıktık. Bu memleket sahipsiz, yarınsız değildir. Bugünkü aydınlık gibi bu memleketin ve halkın geleceği de aydınlıktır. Memlekete hayırlı olsun…” şeklinde konuştu.

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17/12/2021 10:49