Halkın Partisi polise suç duyurusunda bulundu

Halkın Partisi (HP), Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, Mali Polisin, bazı siyasilerin vergi açısından kimi kişi ve şirketlere ayrıcalık sağlamak için baskı yaparak daha az vergi alınmasını sağladıkları ve devleti zarara uğrattıkları yönündeki bilgi ve iddiaları,n araştırılmasını talep etti.

Konuyla ilgili olarak Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, HP'nin başvurusunda, "bazı şirket devirlerinde hükümette bulunan üst düzey siyasilerin Gelir ve Vergi Dairesi yetkililerini arayarak siyasi baskı yaptıklarını, bu şekilde ya hiç vergi ödenmemesi ya da çok daha az vergi ödenmesi için makamlarını kullandıklarını" iddia ederek polisin en erken zamanda bu konularda soruşturma başlatmasını talep ettiği kaydedildi..

Açıklamada, “Gelir ve Vergi Dairesi ve diğer kamu kurumlarında devleti zarara uğratacak şekilde siyasi müdahaleler ile bir yolsuzluk iddiası gündeme geldiği, kayda değer bilgi ve veriler olduğu için bu konunun savsaklanmaması ve derhal soruşturulması son derece önemlidir. Halkın Partisi temiz toplum ve temiz siyaset ilkesinin gereği olarak bu konuların yakın takipçisi olmaya devam edecektir.” denildi.