Halkın Partisi Rüşvet iddiaları ile ilgili Başsavcılık ve Polise başvurdu!

Basında yer alan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak polis genel müdürlüğü ve başsavcılığa halkın partisi olarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Özersay açıklamasında ülkedeki çürümenin artık hat safhaya vardığını ve en önemli ihtiyacın temiz siyaset ile yolsuzluğa karşı mücadele olduğunu vurguladı. Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Dün akşam sözünü ettiğimiz üzere bu sabah itibari ile bu videoda yer alan rüşvet, yolsuzluk iddialarını hem Başsavcılığa hem de Polise şikayet ettik, takipçisi olacağız ve kamuoyuna da gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz. Ülkedeki kirlenme artık kabına sığmıyor dışarıya taşıyor. Temiz siyaset ile yolsuzluk ve hukuksuzluklara karşı mücadele bu ülkenin tek çıkışı yoludur.