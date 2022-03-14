Halkın Partisi ''Savaş Ve Kadın Mücadelesi'' Paneli Düzenliyor

Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamına "Savaş ve Kadın Mücadelesi" başlıklı bir panel düzenliyor.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 19.00’da Halkın Partisi’nin Facebook, Twitter ve Youtube hesapları üzerinden canlı yayınlanacak panelin katılımcıları; Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, siyasal iletişim uzmanı – yazar Şeyda Taluk ve İnsan Hakları Hukukçusu Fezile Osum olacak.

Panelin moderatörlüğünü Özgül Ezgin yapacak.

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14/03/2022 16:32