Halkın Partisi: Seyrüsefer zammına karşı ara emri ve iptal talebiyle açtığımız dava devam ediyor

Halkın Partisi, seyrüsefer zammına karşı ara emri ve iptal talebiyle açtığı dava kapsamında mahkemenin, ara emri başvurusunu görüşmeye başladığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, hükümetin Anayasa ve yasalara aykırı şekilde uygulamaya koyduğu iddia edilen seyrüsefer zammına karşı hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme’nin şubat ayının ilk haftasında ara emri başvurusunu tek taraflı olarak dinlediği, önümüzdeki süreçte hükümet adına Başsavcılığın da dinleneceği ifade edilen açıklamada, Mahkemenin, zam kararının yürütmesini durdurup durdurmayacağına ilişkin nihai kararını bu değerlendirmeler doğrultusunda vereceği kaydedildi.

Ara emri başvurusunun geçici bir tedbir olduğu vurgulanan açıklamada, asıl hedefin zammın Anayasa ve yasalara aykırılığının tespit edilerek iptal edilmesi olduğu belirtilirken, vatandaşların gecikme cezası ve trafik suçu ile karşılaşmamaları için mahkeme kararı çıkana kadar zamlı seyrüsefer ücretlerini ödemeleri gerektiğine de dikkat çekildi.

Açıklamada, Anayasa ve yasalara aykırılık saptanması ve iptal kararı verilmesi halinde vatandaşların ödediği farkın iade edilmesi ya da bir sonraki seyrüsefer harcından düşülmesi gerektiği ifade edilirken, Halkın Partisi'nin dava sürecine ilişkin kamuoyunu her aşamada bilgilendirmeye devam edeceği belirtildi.