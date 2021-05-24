Halkın Partisi’den Adalı Cinayeti İçin Polise İhbar Başvurusu

Halkın Partisi bu sabah itibariyle Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne bir ihbar başvurusu yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay başvuruda son günlerde yaşanan gelişmelerin, kamuoyunda görgü tanıklarının kendi ifadelerine dayalı iddiaların yer aldığını ve polisten geçmişte açılan ve sonuçsuz kalan ya da kapatılan dosyanın yeniden canlandırılmasını, yeniden açılmasını talep ettiklerini duyurdu. Özersay ayrıca polisin Türkiye ile geçmişte yapılmış olan adli yardımlaşma anlaşmasının ilgili maddelerine dayalı olarak Türkiye’de bulunan bazı kişilerin ifadelerinin alınması için işbirliği mekanizmalarını devreye sokmasını da talep ettiklerini duyurdu. Özersay “Aslında dün duyduklarımız bu ülkenin alnında insan hakları ve demokrasi açısından kara bir leke olarak durmakta olan Kutlu Adalı faili meçhul cinayetini biraz olsun takip eden kimse için bir sürpriz değildir. Ancak konunun görgü tanığı olduğunu söyleyen bir şahsın kamuoyu önünde açık itirafıdır. Bahse konu şahıs bu cinayetin azmettiricilerinin, öldürme talimatını verenlerin kimler olduğunu isim, tarih ve mekan bilgisi vererek iddia etmektedir. Bu açıdan yeni bilgiler, iddialar ve ifadeler vardır. Bu nedenle dosya canlandırılmalı, yeniden açılmalı ve bu cinayetin sorumluları derhal araştırılıp bulunup cezalandırılmalıdır” dedi.

ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASINI DEVREYE SOKUN ÇAĞRISI

Özersay yaptığı açıklamada TC-KKTC Ticari ve Cezai konularda adli yardımlaşma, tanıma ve tenfiz, suçluların geri verilmesi ve nakli sözleşmesine de atıfta bulunarak buradaki mekanizmaların çalıştırılması için polise başvurduklarına dikkat çekti. Özersay “bu adli işbirliği anlaşmasına göre başka hususlar yanında suç ihbarında bulunularak kovuşturma talep edilmesi mümkündür. Bu çerçevede talep edilmesi durumunda Türkiye’de bulunan kişilerin ifadelerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkililerince alınması, sorgulamalarının yapılması mümkündür. Dün ismi verilen kişilerden birisinin Türkiye’de göz altına alındığı da dikkate alındığında bu faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına dair çok önemli bir kapı aralanmıştır. Bu adli yardımlaşma anlaşmasının yarattığı imkanları Polis Genel Müdürlüğü derhal kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TRAFİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI DA TALEP EDİLDİ

Halkın Partisi tarafından yapılan başvuruda dün itibariyle Sedat Peker tarafından iddia edilen uluslararası uyuşturucu trafiği ve KKTC’deki bağlantılarına dair iddiaların da araştırılması istendi.

İşte Halkın Partisi tarafından bu sabah Polis Genel Müdürlüğü’ne verilen ihbar dilekçesi:

24 Mayıs 2021

Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa.

Konu: Faili meçhul Kutlu Adalı cinayeti hakkında

İşbu yazıya konu Kutlu Adalı isimli gazeteci 6 Temmuz 1996 tarihinde ülkemizde bir cinayet sonucu öldürülmüş olup, bu cinayetin faili ve/veya failleri en iyi bilgimize göre tarafınızca tespit edilememiş ve ilgili dosya yine tarafınızca faili meçhul olarak kapatılmıştır. Konuya ilişkin aşağıdaki yeni gelişmelerin yaşandığını tarafınıza ihbar ederiz:

23 Mayıs 2021 tarihinde Sedat Peker tarafından YouTube üzerinden yapılan video kaydı şeklindeki yayında Kutlu Adalı cinayetini işleyenlere bu yönde direktifi kimlerin verdiği, azmettirenlerin kimler olduğu konusunda kendisinin de bizzat şahit olduğunu söylediği, birtakım iddialarda bulunulmuştur. Bu bilgilerin doğru olması durumunda Kutlu Adalı Cinayetini işleyenlere ulaşılması ve yıllar sonra bu suçu işleyenlerin ve azmettirenlerin cezalandırılması söz konusu olabilecektir. Kutlu Adalı cinayetini işlemek üzere görevlendirildiği ve bu maksatla ülkemize geldiği iddia edilen Atilla Peker’in 23 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde Muğla’nın Fethiye ilçesinde göz altına alındığı bilgisi Türk basınında yer almıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle bağlantısı olduğu, cinayete azmettirenlerden bu yönde ‘görev’ kabul ettiği iddia edildikten saatler sonra göz altına alındığı için ilgili şahsın bu konuda vereceği ifadenin Adalı cinayetinin aydınlatılmasında son derece önemli ve belirleyici olacağı açıktır; 23 Mayıs 2021 tarihli Türk medyasında yer alan haberlerde Kutlu Adalı davasının azmettiricisi olduğu iddia edilen isimler hakkında geçmişte verilen ve başka faili meçhul cinayetlerle ilgili olduğu belirtilen beraat kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulduğu vurgulanmaktadır. Bu gelişme de dikkate alınarak Kutlu Adalı cinayetinde azmettirici oldukları iddia edilen ve şu anda Türkiye’de bulunan isimlerin ifadelerinin alınması elzemdir;

Yukarıdaki gerçekler çerçevesinde, toplumda çok derin yaralar açmış olan bu cinayetin aydınlatılabilmesi için, öncelikle, tarafınızca faili meçhul olarak kapatılmış olan işbu dosyanın DERHAL yeniden açılması ve soruşturmanın yeni bilgi ve/veya belgeler ışığında İVEDİLİKLE kaldığı yerden devam ettirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca dosyanın yeniden açılması ile birlikte fail olduğu ve Türkiye'de bulunduğu iddia edilen kişi ve/veya kişilerle ilgili soruşturmanın en sağlıklı şekilde yürürütülebilmesi için, iki ülke arasında imzalanıp ülkemizde 22/1988 sayılı yasa ile onaylanan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi" uyarınca ihtiyaç olan yardımın ivedilikle talep edilmesi zaruridir. Sözleşmenin, ceza işlemlerinde adli yardımlaşmayı düzenleyen 16. maddesi, yardımlaşma istemini düzenleyen 23. maddesi ve suç ihbarını ve kovuşturma talebini düzenleyen 33. maddesi, Kutlu Adalı cinayetinin salimen soruşturulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından yardım talep edilebilecek çok önemli hukuki çareler içermektedir. Her şeyden evvel bilhassa 33. madde uyarınca ivedilikle suç ihbarında bulunularak kovuşturma talep edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki tüm hususları bilginize getirdikten sonra, Kıbrıs Türk halkının hafızalarında derin izler bırakmış olan işbu cinayetin bir an evvel aydınlatılması için, işbu yazıda bahsettiklerimiz de dahil olmak üzere, tarafınızca hukuki tüm imkanların seferber edilmesini, geçmişte açılan ve sonuçsuz kalan veya kapatılan dosyanın yeniden açılmasını talep ederiz.

Öte yandan yukarıda adı geçen videoda yer alan ve ülkemizi ilgilendiren uluslararası uyuşturucu trafiği ve ilintili diğer suç iddialarının da tarafınızca ciddiye alınıp soruşturulmasında önemli toplumsal fayda bulunmaktadır.

Gereğini saygılarımla;

Kudret ÖZERSAY

Halkın Partisi Genel Başkanı

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24/05/2021 11:21