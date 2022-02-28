Halkın Partisi’nde Hükümete Çağrı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay belediyeler reformu konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu’na çağrıda bulunarak “gelin bir an önce tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak bir ad hoc komite kuralım ve bu konuda birlikte çalışalım. Aksi halde Haziran ayında yapılması gereken yerel seçimlere kadar belediyeler reformu yine yetişmeyecek” ifadelerini kullandı. Özersay Meclis’te Hükümet Programı konusunda yaptığı konuşmada belediyeler reformu konusunda son derece yüzeysel tartışmalar yapılmakta olduğunu, çok daha verimli ve anlamlı tartışmalar yapabilmek ve Haziran öncesinde reformun hayata geçirilmesi için Halkın Partisi’nin ad hoc komite kurulması önerisini dile getirdi.

“BELEDİYE SAYISININ AZALTILMASI TEK BAŞINA REFORM ANLAMINA GELMEZ”

Hükümetin belediyeler konusunda sadece Başbakan tarafından TV programlarında dile getirilen birkaç cümlenin ötesine geçemediğini, basında bu şekilde sığ tartışmalar başladığı için bazı belediye başkanlarının da “belediyemizi kapattırmayız” demeye başladıklarını bunun da tehlikeli bir süreci tetikleyebileceğini söyledi. Özersay konuşmasında “belediye sayısının azaltılması kendiliğinden bir reform anlamı taşımaz, umarız hükümet bunun farkındadır” ifadelerini kullandı. Tüzel kişiliği sona erecek olan belediyelerin personelinin özlük hakları, intibak konuları, kapatılacak belediyelerin borçlarının ve alacaklarının ne olacağı konularıyla bağlantılı çok karmaşık sorunların ortaya çıkacağının farkında olmalısınız. Bu ortamda belediye reformunu ‘guduru’ yapamazsınız. Hızlı hareket etmek zorundayız ki bu çalışmaları tamamlayabilelim” ifadelerini kullandı. Özersay “eğer gerçekten belediyeler konusunda samimiyseniz birlikte çalışmaya hazır olmanız gerekir. Biz Halkın Partisi olarak bir ad hoc komitede birlikte çalışmaya ve yardımcı olmaya hazırız. Ancak bunun aksi yapılırsa ülke siyaseti gereksiz yere gerinlik yaşayacak ve bu konuda hiçbir olumlu adım atılamayacaktır. Bundan endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“EK BÜTÇE BİR ZORUNLULUK AMA HÜKÜMET PROGRAMINDA DAHİ YOK”

Hükümetin programında kayda değer herhangi bir takvimlendirme olmadığını bunun da hükümetin çalışmalarıyla ilgili olarak “ciddiyetten yoksun” bir görüntü ortaya çıkardığını da vurgulayan HP lideri Özersay “geçen yılın sonunda yapılan bütçenin yaşanan döviz krizi ertesinde adeta eridiğini, hükümetin bir an önce ek bütçe hazırlayıp meclise getirmesi gerekirken Hükümet Programında bir ek bütçeye değinilmemiş olması bir tür ciddiyetsizlik görüntüsü vermektedir. Hükümet bir ek bütçe yapıyor mu? Bunu Meclis’e getirecek mi? Bu konular Meclis’te tartışılacak mı? Esas mesele bunlardır ama hükümetin bu konuda ne düşündüğünü hükümet programına baktığımızda göremiyoruz maalesef” ifadelerini kullandı.

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28/02/2022 15:46