Halkın Partisi’nden Başkan Üstel’e Çağrı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Başbakan Ünal Üstel’in sahte diploma krizi konusunda “mahkemelerimize güvenimiz tamdır” açıklaması üzerine bir açıklama yaparak “eğer bu açıklamanızda samimiyseniz bu konular milletvekillerinize dokunursa dokunulmazlıklarını kaldıracağınızın sözünü verin. Milletvekillerinizin dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmasına izin vermeyeceğinizi çıkın ve açıklayın” dedi. Özersay açıklamasında geçmişte dokunulmazlığı kaldırılınca mahkeme önüne çıkmamak için ülkeyi terk eden Özgürgün konusunu da hatırlatarak “o dönemde Halkın Partisinin baskısı ve çabasıyla eski Başbakanın dokunulmazlığı kaldırıldığında mahkemelerimize güvenmediğini ima ederek kendisi ülkeyi terk etmiş ve aktif siyaseti de bırakmıştı. Şimdi madem ki siz mahkemelerimize güvendiğinizi söylüyorsunuz, bu konuda samimiyseniz günü geldiğinde gereğini yapacağınızı çıkın ve açıklayın. Şimdiden açıklayın ki polisimiz ve savcılığımız da bu konuda daha rahat hareket edebilsinler. Soruşturmaların bir kısmının milletvekilleriyle alakalı olduğunu artık herkes biliyor, o zaman neyi bekliyorsunuz, çıkın ve dokunulmazlıklar vekillerinize de dokunsa kaldıracağınızı açıklayın” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Ünal bey sahte diploma skandalıyla ilgili bugün ne dedi? “Hukuk sistemimize ve mahkemelerimize güvenimiz tamdır”. Bu genel ve beylik lafları bir kenara bırakın, asıl soruya cevap verin: Bu yolsuzluk ve dolandırıcılık partinizin milletvekillerine dokunursa dokunulmazlıklarını kaldıracak mısınız? Madem ki mahkemelerimize güveniniz herhalde kaldıracaksınız değil mi?

Geçmişte partinizden bir eski Başbakan uğraşlarımız sonucunda dokunulmazlığı kaldırıldığı zaman mahkemelerimizin siyasi karar verebileceğini ima ederek ve güvenmediğini söyleyerek ülkeyi terk etmiş, bir daha ülkeye gelmemiş ve aktif siyaseti de bırakmıştı. Madem ki sizin mahkemelerimize güveniniz tamdır o zaman hangi milletvekili olursa olsun Polis ve Savcılıktan talep gelirse dokunulmazlıklarını kaldıracağınızı açıklayın!”