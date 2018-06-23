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Halkın Partisi’nden Beyarmudu ziyareti

Halkın Partisi’nden (HP) bir heyet, Beyarmudu’nu ziyaret etti. 

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23/06/2018

Halkın Partisi’nden Beyarmudu ziyareti
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HP’den verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Yenal Senin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bazı milletvekilleri ile bölge meclis üyesi adaylarından oluşan heyet broşür dağıtarak projelerini halk ile paylaştı. 
Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, yarın yapılacak yerel seçimlerde, Beyarmudu Bağımsız Belediye Başkan adayı Ethem Akmercan’a desteklerinin tam olduğunu ve bu bölgede yarışı kazanacağına inandıklarını belirtti.

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TAGS: Halkın Partisi, kudret özersay, haber, kıbrıs
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