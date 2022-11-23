Halkın Partisi’nden Çatalköy-Esentepe’de Hulusioğlu’na Destek Kararı

Halkın Partisi Parti Meclisi Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu’nu destekleme kararı aldı.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Parti Meclisimiz yapmış olduğu oylama sonucunda Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığına bölgede uzun süredir belediye başkanlığı yapan ve yerel yönetimler tecrübesi bulunan bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu’nu destekleme kararı almıştır” denildi.

ÖZERSAY: “MEHMET HULUSİOĞLU İLE HÜKÜMETTE OLDUĞUMUZ DÖNEMDE YAKIN VE UYUMLU ÇALIŞTIK”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da Çatalköy-Esentepe bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Hulusioğlu ile Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde çok yakın ve uyumlu bir çalışma ilişkisi içerisinde olduklarını anımsatarak “Sayın Mehmet Hulusioğlu gerek pandemi gerekse bölgede cephanelik patlaması yaşandığında kriz yönetiminde merkezi hükümetle tam bir uyum içerisinde çalışabilen bir profil çizmiştir. Bakanlıklarla da çözüm odaklı bir yaklaşımla sürekli diyalog halinde olmasını bilmiştir. Bu nedenle Halkın Partisi Parti Meclisi bu seçimlerde Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş olan sayın Mehmet Hulusioğlu’nu destekleme kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

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23/11/2022 11:02