Halkın Partisi’nden Güzelyurt’ta Bağımsız Aday Kansoy’a Destek Kararı

Halkın Partisi Parti Meclisi Güzelyurt Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Reşat Kansoy’u destekleme kararı aldı.

ads ads ads ads
02/11/2022

ads
Halkın Partisi’nden Güzelyurt’ta Bağımsız Aday Kansoy’a Destek Kararı

Halkın Partisi Parti Meclisi Güzelyurt Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Reşat Kansoy’u destekleme kararı aldı.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Gerek HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı gerekse Merkez Yürütme Organımızla görüşmeler yaparak görüşlerini ve projelerini anlatan sayın Reşat Kansoy Halkın Partisi’nin desteğini talep etmiştir.

Parti Meclisimiz yapmış olduğu değerlendirme ve oylama sonucunda Güzelyurt Belediye Başkanlığına yıllardır belediyecilik konusunda fikir üreten, bölgedeki sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yapan bağımsız aday Reşat Kansoy’yu destekleme kararı almıştır” denildi.
 

02/11/2022 15:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Halkın Partisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.