Halkin Partisi’nden “Külliyeye Hayir” Eylemine Destek

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada külliye yapımı ilk gündeme geldiği günden bu güne parti olarak ülkenin ihtiyacının ve önceliğinin bir külliye ya da Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binası olmadığını dile getirdiklerine dikkat çekilerek “Türkiye Cumhuriyeti yıllarca KKTC'de çeşitli alt yapı yatırımları yaparak Kıbrıs Türküne destek olmuştur. Yol, hastane ve diğer alt yapı yatırımlarının yapılmasında Türkiye'nin güçlü desteği yadsınamaz ve tüm bunlar için de müteşekkiriz. Ancak külliye projesi bu ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınmaksızın ortaya konulmuş bir adımdır” denildi.

Açıklamada ayrıca “ayrı ve bağımsız bir devlet vardır diye dünyaya haykırdığımız, bunu öne çıkardığımız bir dönemde KKTC'nin yasalarını, kurumlarını, ihtiyaçlarını ve iradesini bypass etmek, devleti binalar üzerinden yüceltmeye çalışırken itibar olarak zayıflatan kendi içinde çelişkili bir yaklaşımdır” ifadelerine de yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkın Partisi olarak gündeme geldiği ilk günden bu yana bu ülkede bir külliyeye ihtiyaç olmadığını, bu kadar derin bir ekonomik kriz yaşanırken önceliğimizin yeni bir Cumhurbaşkanlığı binası ya da yeni bir Meclis binası olmadığını defalarca açıkladık ve bunu doğru ve gerekli bulmadığımızı defalarca vurguladık.

Burada ayrı ve bağımsız bir devlet vardır diye dünyaya haykırdığımız, bunu öne çıkardığımız bir dönemde KKTC'nin yasalarını, kurumlarını, ihtiyaçlarını ve iradesini bypass etmek, devleti binalar üzerinden yüceltmeye çalışırken itibar olarak zayıflatan kendi içinde çelişkili bir yaklaşımdır.

Bu nedenle bugün saat 15:30 Kermiya Çemberinde Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenecek olan eyleme biz de katılacağız.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNE MÜTEŞEKKİRİZ ANCAK”

Türkiye Cumhuriyeti yıllarca KKTC'de çeşitli alt yapı yatırımları yaparak Kıbrıs Türküne destek olmuştur. Yol, hastane ve diğer alt yapı yatırımlarının yapılmasında Türkiye'nin güçlü desteği yadsınamaz ve tüm bunlar için de müteşekkiriz. Ancak külliye projesi bu ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınmaksızın ortaya konulmuş bir adımdır. Bu alanın Halkın kullanabileceği çağdaş bir kent parka dönüştürülmesi önemli, gereklidir ve yeterlidir. Bu alanda başka da bir binaya ihtiyaç yoktur.

Bugün Cumhurbaşkanlığının da Cumhuriyet Meclisi'nin de Halkın beklediği hizmeti veremiyor olması, beklentinin altında kalması kullanmakta oldukları binaların büyüklüğü ve durumuyla ilgili değildir. Odaklanmamız gereken şey binaların büyüklüğü, yeniliği ve ihtişamı değil verilecek olan hizmetin kalitesi olmasıdır.”

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27/09/2022 14:58