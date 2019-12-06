Halkın Partisi’nden LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı

Halkın Partisi (HP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi bugün LTB Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret ederek, sığınma evine katkıda bulundu.

HP’den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Halkın Partisi (HP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite üyeleri miletvekilli Gülşah Sanver Manavoğlu, Milletvekili Jale Refik Rogers ile Ayşe Onar katkı çekini LTB Kadın Sığınma Evi Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe’ye teslim etti.

HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyeleri ziyaret sırasında yaptıkları açıklamada, ülkedeki tek sığınma evi olan LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, sığınma evine desteklerinin süreceğini belirttiler.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Kadın Sığınma Evi’ne yaptıkları katkılardan dolayı HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’ne teşekkür belgesi takdim etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite üyelerine ziyarette, sığınma evi ile ilgili olarak Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz tarafından detaylı bilgi verildi.

06/12/2019 19:59