Halkın Partisi'nden Mehmet Harmancı'ya Destek

15 bölgede belediye meclis üyeliği için aday göstereceklerini ifade eden Senin, Girne ve Mağusa’da da aday çıkarmayacaklarını ve herhangi bir adayı desteklemeyeceklerini belirtti.

“Harmancı’yı başarılı buluyoruz”

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın Belediyenin borçlarının sıfırlanmaya yakın olduğu beyanına işaret eden Senin, belediye meclis üyesi adaylarının belirlenme aşamasında kenti 24’e böldüklerini ve her adayın kendi bölgesinin sorunlarını çok yönlü şekilde aktarıp mevcut yönetimin etkin şekilde denetlenebileceği bir yapı oluşturduklarını söyledi

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin Kıbrıs GENÇTV’de yayınlanan Günün Getirdikleri programına katılarak Aysu Basri Akter’in sorularını yanıtladı.

“Harmancı’nın geçirdiği 4 yıllık süreci sahipleniyor musunuz” şeklinde bir soruya yanıtında “yüzde yüz sahiplendik de sıfır sahiplendik de diyemem” şeklinde konuşan Senin, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın gereksiz personel almadığını, kaynakların yönetilmesi, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için çalıştığını, Sayıştay raporları konusunda aktif çalıştığını ancak raporlarla ilgili daha uygulayıcı olması konusunda eksikleri olabileceğini ama belediye meclis üyeleriyle bunu denetleyeceklerini belirtti.

Asgari müştereklerde Mehmet Harmancı’yı başarılı bulduklarını açıklayan Senin, bu yüzden kendisini destekleyeceklerini ve Perşembe günü toplanacak parti meclisinde de bu konuların değerlendirilip kamuoyuyla kararların paylaşılacağını açıkladı.

“Yenierenköy’de aday göstermek popülizm”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, Yenierenköy Belediye Başkan adaylığı için Halkın Partisi’ne birkaç başvuru olduğunu ancak alınan parti meclisi kararı doğrultusunda mevcut durumda aday göstermeyeceklerini açıkladı. “Bu durumda aday çıkarıp belediyeyi tek başımıza kurtarırız demenin popülizmden başka bir şey olmayacağını düşünüyoruz” diyen Senin, Yenierenköy Belediyesi’nin sorunlarının ancak Yerel Yönetimler Reformu sonrasında çözülebileceğine işaret etti.

“Girne’de çıkmaza girdik”

Girne’de sıkıntılar yaşandığını ortak bir bağımsız ittifak adayı konusunda fikir birliği sağlanmış olmasına rağmen çıkmaza girildiğini ve CTP ile bağımsız aday Sümer Aygın’ın adaylığını açıklamasından sonra söz konusu adayın da çekildiğini belirtti. “Girne’de istediğimiz gibi hareket edilmedi ve hiçbir adaya destek vermeyeceğiz” diyen Senin, bunun diğer bölgelerdeki işbirliğini etkilemeyeceği gibi yerel seçim sürecinde yaşananların hükümeti de etkilemesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Mağusa’da hiçbir aday desteklenmeyecek

Girne’de olduğu gibi, Mağusa’da da sadece belediye meclis üyeliği için aday göstereceklerini söyleyen Senin, burada da bir adaya destek vermeyeceklerini, Güzelyurt konusunun Parti Meclisi’nde değerlendirileceğini ancak tabanı serbest bırakma eğilimin olduğunu ifade eden Senin, İskele’nin de değerlendirilmeye devam edildiğini Lefke’de de en başından söylendiği gibi aday açıklayacaklarını ifade etti.