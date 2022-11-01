Halkın Partisi’nden Mehmetçik-Büyükkonuk’ta Çelebi’ye Destek Kararı

Halkın Partisi Parti Meclisi Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Mehmet Çelebi’yi destekleme kararı aldı. Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Parti Meclisimiz yapmış olduğu oylama sonucunda Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığına yıllardır bölgede bir esnaf ve iş insanı olarak ailesiyle birlikte üretim yaparak mücadele eden, sevilen ve Halkın içinden gelen bağımsız aday Mehmet Çelebi’yi destekleme kararı almıştır. Halkın Partisi belediye seçimlerinde Mehmetçik-Büyükkonuk’ta bağımsız aday Mehmet Çelebi’ye tam destek verecek ve Halkımızın da teveccühü ile sadece sayın Çelebi’nin değil, Mehmetçik-Büyükkonuk halkının da kazanması için elinden geleni yapacaktır” denildi.

ÖZERSAY: “MEHMET ÇELEBİ TEMİZ TOPLUM VE TEMİZ SİYASET İLKELERİNİ BENİMSEMİŞ, BÖLGE HALKININ GÜVENDİĞİ BİR İSİMDİR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da Mehmetçik-Büyükkonuk bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Çelebi’nin bir esnaf olarak ailesiyle birlikte kendi bölgesine yatırım yapan, üreterek var olmaya çalışan bir karaktere sahip olduğunu ve temiz toplum, temiz siyaset ilkelerini benimsediğine dikkat çekerek “Sayın Mehmet Çelebi’nin bu seçimi kazanacağına inanıyoruz. Mehmetçik-Büyükkonuk insanının ve ülkemizin yararına olacağına inandığımız için, herkese eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket edeceğini düşündüğümüz için bu seçimde Mehmetçik-Büyükkonuk bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Çelebi’ye tam destek vereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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01/11/2022 10:42