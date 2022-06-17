Halkın psikolojisinden anlasalar bu görevden almaları, atamaları, danışman istihdamlarını yapmazlardı

Ülkeyi yönetenler oldukça başarısız, birçok konuda tökezlediler, icraat yapmaktan daha çok durumu idare etmek için çalışıyorlar, bolca da beceriksizlik var… Tabii şartlar ne isterse olsun partizanlıktan da geri duramıyorlar…

İç çatışmalar, parti içi kavgalar da başka bir dert… Özellikle hükümetin büyük ortağı UBP, kendi içinde de büyük sorunlar yaşıyor, zaten birçok kişi didişiyordu, partiye yapılan müdahaleyle tam çorbaya döndüler, parti içinde ne düzen kaldı ne de adalet.

Bunlar UBP’nin sorunu değil, tüm ülke olumsuz etkileniyor…

Ülke dedik değil mi? Ülke ya… Ülke en zor günlerini yaşıyor, hiçbir şey tamam değil, hiçbir iş düzgün gitmiyor, çok yakıcı bir ekonomik kriz var, pahalılık dayanılmaz bir hal aldı, hemen her şey her gün zamlanıyor…

Hükümet, çok zorda olan vatandaşlarına, işletmelere katkı yapamıyor.

Halk “dayanamıyoruz” dedikçe onlar akaryakıta, elektriğe, tüp gaza zam üstüne zam yapıyor, hiç çekinmeden de “daha zam gelecek” diyorlar.

Sütten ekmeğe, suya kadar, aklınızın alabileceği her şey çok pahalı oldu.

Yokluklar da var; bir bakıyorsunuz benzin- mazot kayboluyor, bir bakıyorsunuz piyasada tüp gaz yok, elektrikler kesiliyor, ilaç yok… Evet ilaç da yok… Hem de bir yılı aşkın süredir ülkede ilaç sıkıntısı sürüyor.

Ekonomik krizle birlikte suç oranları da yükseldi; hırsızlık, soygun, şiddet, uyuşturucu olaylarının olmadığı gün yok…

Trafikten iş yaşamına, çevre kirliliği ve çevre katliamına kadar hiçbir kronik sorunumuza çare bulunmuş değil.

Bunca sorun içinde ülke yöneticilerinden ne beklerseniz?

En azından “bir şey yapmaya çalışıyorlar” çabasını görmek istersiniz değil mi?

Bir de bu ezilen halkın psikolojisini anlamalarını istersiniz.

Halk zor günlerdeyken, psikolojisi darmadağınken, sorunlardan aklını kaybetmek üzereyken, yönetenlerin de buna göre davranmasını, halkını rahatlatmasını, ona umut vermesini beklersiniz değil mi?

Peki bizim hükümet ne yapıyor acaba? Ne yapacak saçmalıyor, halkın psikolojisini daha da bozmak için uğraşıyor.

Hükümet edenler, kendileri yukarıdakiler, halk da aşağıdakilermiş gibi davranıyor.

Halkın acı çektiğini, çok zor günler yaşadığını anlayamıyorlar, ya da umurlarında değil.

Millet kan ağlarken, aynı partinin değişen bakanlarının, üst düzey bürokratların yerlerini değiştirmeleri, kimilerini adeta değiş tokuş yapmaları, bürokratlara “sen buraya git”, “sen buraya gel”, “sen de geç evde otur” der gibi yapmaları akıl alır değil gerçekten…

Hele de işi erbabı, yıllardır o işleri yapan, kendilerini kanıtlamış kişileri görevden alıp yerlerine o işten hiç anlamayan kişileri atamaları tam bir akılsızlık…

Bir bürokratı yapabileceği işi değil de yapamayacağı, başarısız olması yüze 99 olan yere atamak nasıl bir aklın ürünüdür?

O bakan gitti o bakan geldi, ikisi de UBP’li ama kendi partilileri arasında bile “benim adamım”, “onun adamı” meselesi var…

Partizanlık gözlerini o kadar kör etmiş ki parti içinde bile uyguluyorlar.

Tabii bu bir partizanlık mıdır yoksa bir makama hiçbir şeyden anlamayan kişiyi getirip ona her şeyi, hatta yapmaması gereken şeyi de yaptırtmak mıdır?

İşin ehli kişiler yapılmaması gereken iş için “hayır” diyebilir ama iş bilmeyen birine bunu yaptırmak daha kolay olur. Üstelik normalde orada olması imkânsız kişiyi müdür yaptığınızda size hayır da diyemez değil mi?

Atamalar arasında elbette iş bilenler, o makama uyanlar da var ama bu kadar sıkıntı içinde başka iş yokmuş gibi bir günde 11 kişiyi görevden alıp 9 kişiyi atamak, halkla dalga geçmek gibi bir şeydir. Bu işler sanki çocuk oyuncağı, o gitsin bu gelsin…

Bu arada Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa fazladan polis dolduruyorlar, Meclis Başkanlığına tarihte ilk defa üç koruma polisi veriliyor…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sarayı danışman doldurdu… Maksat danışman atamak değil, maksat birilerine istihdam sağlamak… Cumhurbaşkanının bir şey danıştığı falan yok, o danışmanlar göstermelik…

Seçimde aday olmuş, kaybetmiş kişilere teselli ikramiyesi gibi makam dağıtıyorlar. Liyakat, hak ediş üzerinden atama yapacaklarına seçim kaybetmişlere müdürlük, danışmanlık dağıtıyorlar, uysa da uymasa da...

Bunların devlet bütçesine ek yük bindiriyor olması umurlarında bile değil, çünkü onlar başka havada… Halk canıyla uğraşıyor bunlar lüksle, gösterişle, korumayla, danışmanla, yasayla itibar kazanmaya çalışıyor.

Zerre kadar halkı anlasalar ve düşünseler bunları yapmazlardı. En zor günlerde halkın karşısına bunlarla çıkmazlardı, bir gecede 11 bürokratı görevden alıp 9 atama yapmazlardı ama halkın psikolojisinden anlamıyorlar… Anlamayacaklar da… Bu akılla gittikçe halk için bir şey yapabilmeleri, başarılı olabilmeleri de imkansızdır…

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17/06/2022 23:15