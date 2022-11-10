Halkın Sesi Gazetesinin 80’inci yılı: Dr. Fazıl KÜÇÜK Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi yarın başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Kurucu Rektörü, Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar himayelerinde Halkın Sesi Gazetesi’nin 80’inci yılı: Dr. Fazıl KÜÇÜK Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenleniyor.

GAU Ana sponsorluğunda, GAU İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi iş birliği ile hazırlanan programa, Dr. Fazıl Küçük Derneği, Türk Birliği Dayanışma Derneği, Eko Avrasya Vakfı, Azerbaycan- Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve BRTK destek verdi.

6 ülkeden katılımcıların yer alacağı etkinlik yarın saat 10:00’da GAU Spectrum Kongre Salonu’nda 3 oturumda gerçekleşecek.

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10/11/2022 16:36