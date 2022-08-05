Halkın, ülke yöneticilerini eleştirmeye hem çok sert eleştirmeye hakkı vardır

Vatandaşlar zaman zaman ülke yöneticilerine öfkeleniyor, tepkiler yükseliyor.

Buna hakkı yok mu vatandaşın?

Öfkelenmesin mi, kızmasın mı, hayal kırıklıklarını ortaya koymasın mı?

Halk seçtiklerinden hesap sormasın mı?

Siyasetçi verdiği sözleri tutmayacak, sorunların çözümü için adım atmayacak da tepki gösteren halk mı suçlu olacak?

Seçimi kazanana kadar kendilerini iğnenin deliği sığacak, halkı tavlamak için girmedikleri kılık kalmayacak ama kazandıktan sonra halkın patronu gibi davranmak bir hak mı olacak?

Seçildikten sonra halk için değil, kendileri, yandaşları ve partileri için çalışacaklar ama tepki görmek istemeyecekler ha?

Hem partizanlık hem istismar hem ihmal hem beceriksizlik yapacaklar ama tepki görmek istemeyecekler. Oh ne âlâ…

KIB-TEK’te olduğu gibi görevlerini tam yapmadıkları için hem halk büyük mağduriyet yaşayacak hem devlet büyük zarar görecek ama halkın öfkelenme hakkı olmayacak.

Hayatı ucuzlatamayacaklar, tam tersine devlet eliyle pahalılık yaratacaklar, işletmeler kapanırken hiçbir şey yapmayacaklar, insanların Güney Kıbrıs’ta çalışmaya akın ettiğini göremeyecekler ama anlayış bekleyecekler.

Ne kronik sorunları çözebiliyorlar ne de yeni sorunları…

Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, çevrede, iş yaşamında sorunlara çözüm bulunamıyor.

Bunlar yetmiyor bir de halkın özgürlüklerini kısıtlayıcı yasalar yapmak ya da hak budamak için fırsat kolluyorlar, yasalara, anayasaya aykırı işler yapıyorlar, halk büyük sıkıntı içindeyken onlar partizanca istihdamlar yapıyor, hiç gerek yokken danışman sayısını artırıyorlar, atamalar bitmek bilmiyor, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi daha yüksek olsun diye partililerini nöbetleşe müdürlüklere atıyorlar ama tüm bunlara tepki gelsin istemiyorlar…

Bir de cumhurbaşkanı var tabii ki bu ülkede… Cumhurbaşkanı da çok tepki görüyor…

KKTC Cumhurbaşkanı, halkın kendisine neden kızdığını, öfkelendiğini bile göremiyor, anlayamıyor.

Sosyal medyada kendisine tepki gösterenleri dava ediyor.

Sürekli olarak eleştirilirken, sosyal medyada topa tutulurken “Neden böyle oluyor?” diye kendi kendisine soruyor mu acaba?

Kendisinden önceki dört cumhurbaşkanı eleştirilmedi mi? Evet zaman zaman onlar da eleştirildi ama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kadar hiçbir cumhurbaşkanı eleştirilmedi, kendinden öncekiler bu kadar topa tutulmadı, kendinden önceki dört cumhurbaşkanı için de bu kadar çok “bu işi yapamıyor” görüşü olmadı.

Tatar neden bu kadar eleştiriliyor acaba? Neden ona karşı yapılan eleştirilerde zaman zaman çizgi aşılıyor?

Neden Tatar, bu kadar çok mizah malzemesi oluyor, neden bu kadar çok kendisiyle dalga geçiliyor?

Neden diğer dört cumhurbaşkanı bu kadar çok “yanlış anlaşıldım, aslında bunu demek istedim” mealinde açıklamalar yapmadı?

Tatar, göreve geldikten sonra defalarca bu türlü “durumu düzeltme” açıklamaları yapmak zorunda kaldı.

İnsanları paylaşımlarından dolayı dava edeceğine bir adım geri bassın da “Ben ne yapıyorum?” diye kendisine sorsun.

Kendisi cumhurbaşkanlığının ağırlığının farkında değil ki halk kendisine öyle davransın.

Kendisi karikatürize bir cumhurbaşkanlığı portresi çizdiği için, kendisi karikatürize malzemeler verdiği için bu kadar çok mizah malzemesi oluyor.

Kendisi, kendini tüm halkın cumhurbaşkanı olarak görmüyor, bir kesime hakaretler yağdırıyor, federal çözüm isteyenlere “Rumcu” diyor, “Rum hayranı” diyor, kendi vatandaşlarını Türkiye ziyaretlerinde kötülüyor.

Kendi ağzından sözde bir gazetede her gün saçma sapan ve hakaretler içeren, halkı ayrıştıran demeçler çıkıyor…

Bir inşaat şirketinin etkinliğine katılıp, “Ne emirname ne imar planı, inşatları yapın arkanızdayız” diyebiliyor. Olacak şey mi bu? Bir cumhurbaşkanı inşaat şirketlerini yasalara aykırı hareket etmeye çağırabilir mi? Bizim cumhurbaşkanımız bunu da yapıyor işte…

Halk büyük sorunlar yaşarken, onları anlamıyor gibi davranıyor, hareketleri ve sözleri samimiyetsiz geliyor halka.

Oturduğu koltuğun ağırlığını hissedemiyormuş gibi bir hali var. Önce kendisi neden hiçbir cumhurbaşkanının eleştirilmediği kadar eleştirildiği konusunda kendisini sorgulasın, neler konuşup neler yaptığına baksın.

Ülke yöneticileri hep övgüye değil, halkın eleştirilerine de hazır olmalı ve bunu hazmedebilmelidir.

Bu eleştirilerin dozu zaman zaman kaçabilir, buna da hoşgörülü olmalıdır. Unutmasınlar ki halk iş yapması için yöneticiler seçiyor, başına kral ya da padişah seçiyor değil. O göreve geldiler diye kendilerini kral zannetmesinler…

Bu bağlamda cumhurbaşkanı insanları sosyal medya paylaşımlarından dolayı dava etmekten vazgeçsin. Gerçek anlamda bir cumhurbaşkanı gibi davransın, antipatik olmasın ki halktan da öyle tepkiler almasın.

Hiçbir tepki nedensiz değildir. Hem cumhurbaşkanı hem de hükümet edenler dua etsinler ki böyle uslu vatandaşları var.

Bu ülke insanına yaşattıklarına baktığımızda bırakın sosyal medyada hakareti, oturdukları binaları başlarına yıkmadıklarına şükretsinler. Bu kadar sabırlı vatandaşları var, kıymetini bilmiyorlar.

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05/08/2022 23:07