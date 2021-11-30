Halkın Yükünü Alması Gerekenler Yük Oluyor

Olanın bitenin farkında olmayan; statü, makam, güç, ihtiras peşinde siyasete atılmaya hazırlanan o kadar şok isim var ki? Ne yapacaksınız? Neyi değişeceksiniz? Nasıl bşr emek vereceksiniz? Merakla yaşananları izliyorum, anlam veremiyorum.

Sanki memlekette kriz tok. Sanki her şey güllük gülistanlık. Yahu battık, bittik. Sorun çözmesi gereken siyaset sorun üretiyor. Halkın yükünü alması gereken siyasetçi halka yük… Kamu kaynaklarını koruması gerekenler harami; hizmet için maaş alanlar verimsiz

Derdim kişiler değil, sistem. Bu sistemde daha iyisi olmaz. Verim üzerine kurulmayan bir kamu yapısı var. Devletin kaynaklarını maaş ve ek mesai ile emen, bunun karşılığını da halka vermeyen bir yapı. Kimsenin hakkını yemek istemem ama, verimli bir kamu var da ben mi körüm?

Düşünün, döviz krizi KKTC bütçesini de vurdu. Türkiye KKTC bütçesine katkı yapsın isteniyor. Ne olacak? Mesela bu katkı ile asgari ücretlinin eriyen alım gücüne bir katkı mı yapılacak? Akaryakıt mı ucuzlayacak? Tüp gazın fiyatı mı düşecek? Ne olacak?

Devam edelim mi? Üretim mi ucuzlayacak? Un mu ucuzlayacak mesela? Daha çok turist gelmesi için mi kullanılacak? Özel sektörde istihdamın artması mı saplanacak? Esnafa mı dağıtılacak? Kira yardımı mı yapılacak? Hayır, Hiçbiri olmayacak.

Ne olacağı belli. Bugün katkı olsa, Aralık ve 13’üncü maaşlar ödenecek. Ocak ayı maaşı da kamuda zamlı. 4 ay geriden gelen ek mesailer var, onlar ödenecek. Belediyelere katlı saplanacak. Kurumların 13’üncü maaş ödemesi sağlanacak. Bu kadar…

Peki, esnafa, alım gücü düşen vatandaşa söylenen ne? “Gidin borçlanın…” Ekliyorlar, TL kazanıyorsanız TL borçlanın…” şaka gibi ama gerçek. Uzatılan vade ek faiz yükü demek, gelecekten çalmak demek ama, ülkeyi yönetenlerin özel sektöre başka önerisi yok..

Bu ülkenin gençleri yıllardır devletin verdiği burslara muhtaç. Beş aydır tek kuruş kaynak aktarılmamış ülke gençliğine. Ne bir proje, ne bir tesis. Bu nasıl bir boşvermişilik, yok sayma, umut kesme… Bu ülke gençleri neye güvenecek? Dövizin ezdiği bu ortamda, bu nasıl vicdansızlık?

Örnekleri arttırabilirim. Peki ne oldu dün? Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım doldu. Dün hece hastalar, doktorlar, hemşireler nasıl idare etti bilmem. Umarım sırf bu nedenle birileri ölmez. Zaten yoğun bakıma giren günlerce kalıyor. Sıfır yatak. Deli olacağım gerçekten, sıfır yatak

Peki dün kavga ne olmalıydı sizce? Yoğun bakım ünitesi var, torpille bir çok hemşire oraya buraya dağıtılmış. 12 hemşire bulunup 12 yatak daha devreye konulamadı. Sağlık Bakanı, günde 300 hasta kaydı yapma yeteceğine sahip personeli torpille iş yapmasın diye bakanlığa alıyor. Rezalet değil de nedir?

Maalesef halk en kötü günlerini yaşarken, siyaset sahnesinin en tepesinde olanlar makam- mevki koruma peşinde, bize de yazık. Bu nedenle Başbakan Faiz Sucuoğlu bu dönemde en çok Sağlık Bakanlığına yakın durmalı. Rakip soldan geliyor, bek başka dertte, libero oraya kaymalı

Ve maalesef YÖK, aldığı bir kararla çok sayıda yabancı öğrenci sınavı ile Türkiye üniversitelerine girmek isteyen gençlerimiz önüne taş koydu. Türkiye Başbakana randevu vermezken, gökten inen din işleri başkanını en üst düzeyde ağırladı. Giderek daha da yalnızız, bu “Osmanlı Torunu” Ersin Tatar’ı rahatsız etmiyor mu?

Aşı karşıtları dünkü programdan sonra adeta örgütlendi, hakaretlerini sıraladı. İçerisinde çok sayıda akademisyen de var, sahte hesap da var. İnsan üzülüyor tabi. Aşı, bulaşmanı engellemez ama senin direncini artırır, elbette ölümleri de engellemez ama azaltır. Anlamamakta ısrar edenler buyursunlar, diledikleri gibi yaşasınlar

8.45’de yayındayız. Bu ülkede verimli kamu düzeni yaratmadan bu düzen değişmeyecek. Daha adam kayırma derdinde olanlar ciddi yaralar açmaya devam ediyor. Böylesine geri kalmış bir mantık iktidarda olmamalı. Umarım her partinin tabanı gereğini yapar. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum.

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30/11/2021 08:34