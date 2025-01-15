Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’ndan Mehmet Öke anısına şampiyona ve milli takım seçmesi

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15/01/2025

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’ndan Mehmet Öke anısına şampiyona ve milli takım seçmesi

 KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun Mehmet Öke (Tabanca) anısına düzenlediği KKTC Powerlifting şampiyonası ve milli takım seçmeleri Alayköy Sosyal Aktivite Merkezi2nde gerçekleşti.

Federasyon açıklamasına göre, yarışmada açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Deniz Erdağ, Mehmet Öke’nin hayatını ve spora olan sevgisini anlatarak, anı şampiyonasının her yıl düzenleneceğini belirtti.

Türkiye Powerlifting Federasyonu Başkanı Gürhan Gürler’in de katılarak konuşma yaptığı şampiyona, KKTC’den ve Türkiye’den bir çok  sporcunun katılımıyla, milli hakemler Ada Dahlameroğlu, Deniz Erdağ ve  Lena Deniz’in eşliğinde gerçekleşti. 

Yarışma sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere kupa ve madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.

 

SONUÇLAR…

 

76 Kilo Kadın Sikleti

1. SERPİL ÖZKAN            Total: 392.5kg

Squat:145      Bench:67.5      Deadlift:180

 

105 Kilo Master Erkek Sikleti

1. MEHMET ALİ DENİZ    Total: 747.5kg

Squat:300      Bench:170      Deadlift:277.5

 

66 Kilo Erkek Sikleti

1. EROLCAN GÜNDÜZ      Total: 477.5kg

Squat:165      Bench:105      Deadlift:207.5

2. MOHAMMED ELMARDİ SAHEL    Total: 452.5kg

Squat:130      Bench:97.5      Deadlift:225

3. HERMAN YUVCHENKO  Total: 240kg

Squat:0      Bench:80      Deadlift:160

 

74 Kilo Erkek Sikleti

1. BARIŞ KANSU    Total: 470kg

Squat:150      Bench:105      Deadlift:215

2. OĞUZ SONAN DAVUTOĞLU  Total: 380kg

Squat:120      Bench:95      Deadlift:165

3. SERGEY KAPTANOĞLU  Total: 365kg

Squat:120      Bench:75      Deadlift:170

 

83 Kilo Erkek Sikleti

1. ERDOĞAN ÇETIN ÖVEN  Total: 560kg

Squat:200      Bench:150      Deadlift:210

2. TOLGA KANSU      Total: 525kg

Squat:172.5      Bench:117.5      Deadlift:235

 

93 Kilo Erkek Sikleti   

1. HÜSNÜ BATIKAN ALİŞ    Total: 690 kg

Squat:250      Bench:160      Deadlift:280

 

105 Kilo Erkek Sikleti

1. HASAN ÜRER    Total: 600kg

Squat:220      Bench:150      Deadlift:230

2. ARDA CAN BERTİZ    Total: 527.5kg

Squat:207.5    Bench:97.5    Deadlift:222.5

3. BERKE KILINÇKINI    Total: 495kg

Squat:135      Bench:132.5      Deadlift:227.5

 

120 Kilo Erkek Sikleti

1. ÇAĞAN DEMİRLİ      Total 555kg

Squat:180      Bench:135      Deadlift:240

 

120+ Kilo Erkek Sikleti

1. MEHMET ALİ ÖZDENYA    Total: 695kg

Squat:250      Bench:155      Deadlift:290

2. DENİZ ÖZTEM                    Total: 595kg

Squat:227.5      Bench:125    Deadlift:242.5

 

93 Kilo Master Erkek Sikleti

ALPER TUNA TATAROĞLU    Total: 430kg

Squat:200      Bench:0      Deadlift:230

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TAGS: haber, kıbrıs
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