Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’ndan Mehmet Öke anısına şampiyona ve milli takım seçmesi

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun Mehmet Öke (Tabanca) anısına düzenlediği KKTC Powerlifting şampiyonası ve milli takım seçmeleri Alayköy Sosyal Aktivite Merkezi2nde gerçekleşti.

Federasyon açıklamasına göre, yarışmada açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Deniz Erdağ, Mehmet Öke’nin hayatını ve spora olan sevgisini anlatarak, anı şampiyonasının her yıl düzenleneceğini belirtti.

Türkiye Powerlifting Federasyonu Başkanı Gürhan Gürler’in de katılarak konuşma yaptığı şampiyona, KKTC’den ve Türkiye’den bir çok sporcunun katılımıyla, milli hakemler Ada Dahlameroğlu, Deniz Erdağ ve Lena Deniz’in eşliğinde gerçekleşti.

Yarışma sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere kupa ve madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.

SONUÇLAR…

76 Kilo Kadın Sikleti

1. SERPİL ÖZKAN Total: 392.5kg

Squat:145 Bench:67.5 Deadlift:180

105 Kilo Master Erkek Sikleti

1. MEHMET ALİ DENİZ Total: 747.5kg

Squat:300 Bench:170 Deadlift:277.5

66 Kilo Erkek Sikleti

1. EROLCAN GÜNDÜZ Total: 477.5kg

Squat:165 Bench:105 Deadlift:207.5

2. MOHAMMED ELMARDİ SAHEL Total: 452.5kg

Squat:130 Bench:97.5 Deadlift:225

3. HERMAN YUVCHENKO Total: 240kg

Squat:0 Bench:80 Deadlift:160

74 Kilo Erkek Sikleti

1. BARIŞ KANSU Total: 470kg

Squat:150 Bench:105 Deadlift:215

2. OĞUZ SONAN DAVUTOĞLU Total: 380kg

Squat:120 Bench:95 Deadlift:165

3. SERGEY KAPTANOĞLU Total: 365kg

Squat:120 Bench:75 Deadlift:170

83 Kilo Erkek Sikleti

1. ERDOĞAN ÇETIN ÖVEN Total: 560kg

Squat:200 Bench:150 Deadlift:210

2. TOLGA KANSU Total: 525kg

Squat:172.5 Bench:117.5 Deadlift:235

93 Kilo Erkek Sikleti

1. HÜSNÜ BATIKAN ALİŞ Total: 690 kg

Squat:250 Bench:160 Deadlift:280

105 Kilo Erkek Sikleti

1. HASAN ÜRER Total: 600kg

Squat:220 Bench:150 Deadlift:230

2. ARDA CAN BERTİZ Total: 527.5kg

Squat:207.5 Bench:97.5 Deadlift:222.5

3. BERKE KILINÇKINI Total: 495kg

Squat:135 Bench:132.5 Deadlift:227.5

120 Kilo Erkek Sikleti

1. ÇAĞAN DEMİRLİ Total 555kg

Squat:180 Bench:135 Deadlift:240

120+ Kilo Erkek Sikleti

1. MEHMET ALİ ÖZDENYA Total: 695kg

Squat:250 Bench:155 Deadlift:290

2. DENİZ ÖZTEM Total: 595kg

Squat:227.5 Bench:125 Deadlift:242.5

93 Kilo Master Erkek Sikleti

ALPER TUNA TATAROĞLU Total: 430kg

Squat:200 Bench:0 Deadlift:230