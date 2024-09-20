Şahsiyet dizisindeki rolüyle karakteriyle 2019'da Emmy ödülü kazanan Haluk Bilginer, ikinci kez Emmy'ye aday gösterildi.

Uluslararası Emmy Ödülleri‘nde Türkiye'yi dizi dalında "Safir" temsil edecek. Bilginer, ise En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ülkemizi temsil edecek.

Bilginer, 2019 yılında Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

"ŞAHSİYET "İLE YİNE ADAY GÖSTERİLDİ

Bilginer, bu kez de Şahsiyet dizisinin ikinci sezonundaki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

DİZİ KATEGORİSİNDE "SAFİR" ADAY GÖSTERİLDİ

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi “Pembe Dizi Dalında” aday seçild.

52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali, 22-24 Kasım tarihleri ​​arasında New York'ta düzenlenecek.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 21 ülkeden 56 Aday 14 kategoride yarışacak.