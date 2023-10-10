Haluk Bilginer ile Angelina Jolie başrolde: Maria filminden ilk kareler

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

FİLMİN ÇEKİMLERİ 8 HAFTA SÜRECEK

Çekimleri başlayan "Maria" filminin setinden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı. Filmin çekimleri sekiz hafta sürecek ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilecek.

"MARIA'NIN PRODÜKSİYONUNA BAŞLAMAKTAN İNANILMAZ HEYECAN DUYUYORUM"

Filmin yönetmeni Pablo Larrain ise "Maria'nın prodüksiyonuna başlamaktan inanılmaz heyecan duyuyorum ; bu filmin, Steven Knight'ın muhteşem senaryosu ve tüm oyuncu kadrosunun ve ekibin çalışması sayesinde Maria Callas'ın olağanüstü hayatını ve eserlerini dünyanın her yerindeki izleyicilere getireceğini umuyorum ve özellikle Angelina'nın muhteşem çalışması ve olağanüstü hazırlığı" ifadelerini kullandı.