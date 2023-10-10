Haluk Bilginer ile Angelina Jolie başrolde: Maria filminden ilk kareler

Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu, başrolünde Angelina Jolie'nin yer aldığı "Maria" filminin çekimleri başladı. Setten ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

ads ads ads ads
10/10/2023

ads
Haluk Bilginer ile Angelina Jolie başrolde: Maria filminden ilk kareler

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

FİLMİN ÇEKİMLERİ 8 HAFTA SÜRECEK

Çekimleri başlayan "Maria" filminin setinden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı. Filmin çekimleri sekiz hafta sürecek ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilecek.

"MARIA'NIN PRODÜKSİYONUNA BAŞLAMAKTAN İNANILMAZ HEYECAN DUYUYORUM"

Filmin yönetmeni Pablo Larrain ise "Maria'nın prodüksiyonuna başlamaktan inanılmaz heyecan duyuyorum ; bu filmin, Steven Knight'ın muhteşem senaryosu ve tüm oyuncu kadrosunun ve ekibin çalışması sayesinde Maria Callas'ın olağanüstü hayatını ve eserlerini dünyanın her yerindeki izleyicilere getireceğini umuyorum ve özellikle Angelina'nın muhteşem çalışması ve olağanüstü hazırlığı" ifadelerini kullandı.

 

 

10/10/2023 09:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Haluk Bilginer, Angelina Jolie, Maria
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.