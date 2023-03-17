Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide

Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, dünyaca ünlü oyuncu Elisabeth Moss'un hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.



Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen politik dizi; biri ajan diğeri terörist olan iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.

'Peaky Blinders' adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight'in hikayesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss'un, iki ay boyunca Türkiye'de kaldığı öğrenildi.

Elisabeth Moss, 'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşmuş ve Altın Küre kazanmıştı.

ULUSLARARASI YAPIMLARLA TANINDI

'The Veil', usta aktör Haluk Bilginer'in ilk uluslararası projesi değil.



Aslında Bilginer için macera 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun olduktan sonra başladı.



Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde tiyatro üzerine yüksek lisans yaptı.

EMMY'DE EN İYİ ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

Sitcomlardan dramalara birçok televizyon dizisinde rol alan Bilginer, puhutv'nin 12 bölümlük 'Şahsiyet' dizisinde Agah Beyoğlu karakterine hayat verdi.



Bilginer bu rolle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi.



Bilginer, Ben-Hur, The International ve Halloween gibi birçok yabancı filmde sinemaseverlerin karşısına çıktı.

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17/03/2023 11:58