Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, Paramount Plus yapımı 'The Turkish Detective' dizisinde başrolde yer alacak

Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, dünyaca ünlü yapım şirketi Paramount'ın dijital platformunda yayınlanacak olan 'The Turkish Detective' adlı dizide başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.

Barbara Nadel’ın 'The Cetin Ikmen Crime Novels' isimli kitap serisinden uyarlanacak olan dizi, 8 bölüm olarak Paramount+'da seyirciyle buluşacak.

Ünlü haber sitesi Deadline'da yayınlanan proje, Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında hayata geçirilecek. Çekimlerin ise bu ay İstanbul'da başlanacağı söyleniyor.

Ben Schiffer'ın senaryosunu üstleneceği The Turkish Detective dizisinin yönetmen koltuğunda, Ejderha Dövmeli Kız filminin İsveç versiyonunu yöneten Niels Arden Oplev oturacak.

Dizide Haluk Bilginer, Dedektif Çetin İkmen karakterini, Yasemin Allen ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu karakterini canlandıracak.

Paramount+ içerik yöneticilerinden Nicole Clemens ''The Turkish Detective, dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinide geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi'' ifadelerini kullandı.

Dizinin 2023 yılında seyirciyle buluşması bekleniyor.

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15/04/2022 12:00