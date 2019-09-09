Haluk Levent: Ağır baskı altındayım

Sanatçı Haluk Levent, çok sayıda takipçisinin kendisine "Diyarbakır'a neden gitmiyorsun" dediğini belirterek en kısa zamanda Diyarbakır'a gideceğini açıkladı.

Sanatçı Haluk Levent, çok sayıda takipçisinin kendisine "Diyarbakır'a neden gitmiyorsun" dediğini belirterek en kısa zamanda Diyarbakır'a gideceğini açıkladı.

Birçok vatandaşa yardım eli uzatan sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Levent'in açıklamaları şöyle:

1) Canlarım, hep söylüyorum. Ben sadece bir şarkıcıyım ve tabii Türkiye’nin çocuğuyum. Birçoğunuz gibi bu ülkenin, dünyanın dertlerine üzülüp neler yapabiliriz diye düşünüyorum. En azından bu nedenle elimden gelene koşmaya, çare üretmeye çalışıyorum.

2) Dünya yine çok sert bir çağdan geçiyor. Ülkemiz de bu zorluklardan ziyadesiyle etkileniyor. Ahbaplarımla gerek çevre, gerek hastalık, gerek hayvanlar, hiçbir dert bizim değildir demeyen bir birliktelik kurduk ve tüm zorluklara, birçok zaman saldırılara karşı sürdürüyoruz.

3)Öncelikle benden,bizden her şeye çözüm beklemeyin. Yetemeyiz. Biz de çözümsüzlük içerisinde yok olur gideriz.Çözebildiğimiz kadarız. Bizden sürekli bekleyeceğiniz şey,bu ülkeyi ve insanlarını sevmemiz, sorunları için çözümler üzerinde çalışıyor olmamızdır.Gerisi bizi aşar.

4)En yakın zamanda Diyarbakır’a gideceğimi belirttiğim halde hala “neden gitmiyorsun?” “neden bu tür sorunları da çözmüyorsun?” diye ağır baskı altındayım. Elbette sorun, acı, hepsi bizimdir.. Sorunun boyutları da malum. Ancak Diyarbakır’a gitmemek ne demek? Tabii ki gideceğim!

5)Van da bizim,Cizre de bizim,İzmir de bizim, Gaybet ana da ,bu ağlayan analarımız da bizim. Hiçbir farkları yok. En kısa zamanda Diyarbakır da olacağım.En azından söz verdiğim gibi onları dinleyeceğim. Acısına yoldaş olabileceğimiz bir insanımız varsa elimizden geleni yaparız.