Haluk Levent duyurdu: ''Kıbrıs'ta 100 çocuğu 3 yıllığına burs... ''

Ahbap'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağış yapıyor. Haluk Levent Kıbrıs'ta 100 öğrenciye 3 yıllığına burs veriyor.

Haluk Levent paylaşımda "Adıyaman’da Kıbrıs’lı 35 voleybolcu çocuğumuzu ve ailelerini yitirmiştik. Aileler otel hakkında adalet arayışı başlatmıştı. Bir de dernek kurdular. Kıbrıs’ta öğrencilere burs veriyorlar. Bizler de destek verelim dedik. 100 çocuğumuza 3 yıllık burs vereceğiz." ifadelerini kullandı