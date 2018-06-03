Haluk Levent gözaltına alındı

Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla arama kararı çıkardığı belirtilen şarkıcı Haluk Levent'in, Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde kaldığı otelde gözaltına alındığı bildirildi. Levent'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Twitter'dan açıklama yaptı

Konuyla ilgili olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Haluk Levent, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!!! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce!! Yok dedim çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiç bir sorunum yok" dedi.