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Haluk Levent'in acı günü

Sanatçı Haluk Levent’in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil (93), memleketi Adana’da toprağa verildi.

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04/11/2019

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Haluk Levent'in acı günü

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) kurucusu, sanatçı Haluk Levent’in annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybetti.

Levent, acı haberi sosyal medya hesabından, “Dün gece annemiz Sabriye‘yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap’lar çalışmaya devam edecek, yarım kalan iş bırakmayacak.

Yakında görüşürüz canlarım” paylaşımıyla duyurdu.Levent, acı haberi sosyal medya hesabından, “Dün gece annemiz Sabriye‘yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap’lar çalışmaya devam edecek, yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım” paylaşımıyla duyurdu.

Cenazede Levent’i yakınları ile hayranları yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Acil, dualarla toprağa verildi.

04/11/2019 15:09
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TAGS: Haluk, Levent’in, acı, günü, haber, kıbrıs,
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