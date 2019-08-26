Haluk Levent’le muhteşem final

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali , Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent konseri ile son buldu.

Muhteşem geçen gecede Haluk Levent’in enerjisi herkesten takdir toplarken sanatçı tüm şarkıları boyunca hem halkla hem orkestrası ile bir bütün halindeydi.

Zaman zaman seyircilerin arasına inan ünlü sanatçı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve eşini de dansa kaldırdı.

Seyircilerle de dans eden Levent, bir ara bir binanın damından konseri izleyen seyircilerin yanına dama çıktı.

Enerjisini bütün gece kaybetmeyen sanatçı bir ara sahneye aldığı genç kızlarla Dillirga şarkısını seslendirerek karşılıklı göbek attı.

Finali “İzmir Marşı” ile yapan Levent seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Gece sonunda Festival Komite başkanı Bedia Balses Çeliker ve YB Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

Sponsorlara teşekkür

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali on gün boyunca bir çok etkinliklerle sona erdi. 11. Puya Festivali’ne sponsorluk yapıp katkı koyan herkese plaket verilerek teşekkür edildi.