Haluk Levent'ten tedavi altındaki deniz kaplumbağasına şans ziyareti

Merit Internationals Otels bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında bulunan İnanç isimli Caretta caretta türü erkek deniz kaplumbağasının ünlü bir ziyaretçisi vardı.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta olan ünlü şarkıcı Haluk Levent merkezi ziyaret ederek kaplumbağanın durumunu yakından inceledi.

Ziyareti esnasında tedavi altında olan diğer 3 deniz kaplumbağası hakkında da bilgi alan Haluk Levent en kısa sürede hepsinin sağlığına kavuşabilmesini temenni etti.

Ziyareti esnasında bu değerli projeden çok etkilenen Haluk Levent “ Burada çok değerli bir iş yapılıyor. Bakıma muhtaç bu canlara yaşam ümidi kazandırabilmek için mücadele ediliyor. Sivil toplum örgütümüz olan Ahbap Platformu olarak da bu merkezin her zaman destekçisi olacağız” diyerek düşüncelerini belirtti.

Merit Internationals Otels bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi 10 Mayıs 2018 tarihinde yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi edip en kısa zamanda ait oldukları doğal ortamlarına geri döndürebilmek amacı ile kurulmuştur. Merkez bunun yanı sıra deniz kaplumbağalarının hayatları, beslenmeleri, yaralanma ve ölüm sebepleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirme amaçlı projeler yürütmekte, bilimsel proje ve merkezlere destek vermektedir.

14 aylık bir sürede çeşitli yaralanmalar ve hastalıklar ile tedaviye alınan 14 deniz kaplumbağası sağlığına kavuşturmuştur. Kısa zamanda yüksek tedavi başarısına ulaşan merkez, sosyal sorumluluk adına yaptığı birçok etkinlik gerçekleştirmiştir. Deniz kaplumbağalarını ve doğalarını tanıtmak, bu konu da farkındalık yaratmak için çalışmalar yapan merkez, son zamanlarda birçok ünlü ismin ziyareti ile daha da dikkat çekmiştir.