Hamam böcekleri ölümsüzlüğe eviriliyor!

Bilim insanları hamam böceklerinin öldürülmelerinin yakında imkansız hale geleceğini söylüyorlar. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Alman hamam böcekleri, böcek ilaçlarına ve zehirlere karşı bir savunma geliştirerek doğuyorlar. Burada ilginç olan unsur, söz konusu hamam böceklerinin henüz bu zehirlerle karşılaşmamış olmaları. Bu durum onların atalarının bu zehirlere karşı bir savunma mekanizması geliştirdiği ve evrimsel olarak bunu yeni doğanlara aktardığına işaret ediyor. Live Science’ta yayınlanan araştırmaya göre, Alman hamam böceği olarak bilinen Blattella germanica bir nesil içerisinde yeni zehirlere karşı bir bağışıklık sistemi geliştiriyor. Araştırmacılardan biri olan Michael Scharf bu savunma mekanizmasının bu kadar hızlı gelişmiş olmasının kendileri için de bir sürpriz olduğunu söylüyor. Eğer hamam böcekleri bu şekilde bağışıklık sistemi geliştirmeye devam ederlerse, yakında onları böcek ilaçlarıyla kontrol etmenin imkansız olacağı vurgulanıyor. Araştırma yakın gelecekte hamam böceklerinin kimyasallarla kontrolünün imkansızlaşacağını ve kapanların daha etkili çözüm olacağını söylüyor. Bir Alman hamam böceği ömrü boyunca 400 yumurta bırakabilir.