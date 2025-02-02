Hamas ile İsrail Arasında ateşkes ve esir takası

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli Yusuf Şeref, İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı kötü muamele hakkında konuştu.

"İsrail Hapishaneleri İşkence Merkezleri Gibi"

Hamas Esirler Medya Ofisinin Telegram hesabında paylaşılan bir videoda, esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Yusuf Şeref'in açıklamalarına yer verildi.

İsrail hapishanelerinde zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Şeref, "İlaç ve yiyecek yoktu. Hapishanede sağlıksız koşullarda bir cerrahi operasyon geçirdim." dedi.

Tutukluların dünyayla bağlantılarının tamamen kesildiğini aktaran Şeref, "Filistinli esirler, hapishanelerde değil, İsrail'in işkence merkezlerinde yaşıyorlar. Açlığa, hastalıklara ve sözlü aşağılamalara maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Ailemden 37 Kişiyi Kaybettim"

İsrail saldırılarında ailesinden 37 kişiyi kaybettiğini belirten Şeref, "Annem, babam, eşim, dört çocuğum, kardeşlerim ve aileleri şehit oldu. Kudüs özgür olana kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Ayrıca, hapishanelerdeki Filistinli esirlere dikkat çekerek, "Onlar her an acı çekiyorlar ve özgürlüklerini bekliyorlar." diye ekledi.

Ateşkes ve Esir Takası Süreci

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru Gazze'deki Filistinlilerin kuzeye geçişine açıldı.

Refah Sınır Kapısı ise 1 Şubat'ta, hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Esir takasının ilk dört aşamasında 583 Filistinli esir, Gazze’de tutulan 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşan ateşkes sürecinin birinci aşamasında, 1900'den fazla Filistinli esirin ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.