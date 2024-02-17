Hamas: İsrail'in saldırıları durdurması ve Gazze'den çekilmesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tel Aviv ile esir takası anlaşmasına varılması için İsrail'in saldırılarını tamamen durdurması, Gazze'den çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması, haksız ablukanın sona erdirilmesi, yardım, barınma ve yeniden yapılanmanın sağlanması için Hamas'ın arabuluculara her zaman olumlu bir ruh ve yüksek sorumluluk bilinciyle yanıt verdiğini" belirtti.

Hamas'ın sorunları çözmek için tam bir esneklikle hareket ettiğini kaydeden Heniyye, İsrail'in ise oyalama politikasını sürdürdüğünü vurguladı.

Heniyye, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin direnişi olarak İsrail ordusunun saldırılarını durdurması, Gazze'den çekilmesi, haksız ablukanın kaldırılması, yerinden edilmiş Filistinlilere güvenli ve uygun barınma sağlanması, yerinden edilenlerin özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönüşü, barbarca bir şekilde uygulanan açlık politikasına son verilmesi ve Gazze'nin yeniden yapılandırılması dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz."

Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM), insan hakları kurumları ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uygun olan tüm bu insani taleplerine İsrail'in de uyması gerektiğini kaydetti.

İsrail hapishanelerinde tutulan özellikle yaşlı ve cezaları ağır olan Filistinliler başta olmak üzere tüm esirlerin serbest bırakılacağı bir takas anlaşmasının sağlanmasını hedeflediklerini belirten Heniyye, Hamas'ın, devam eden müzakereleri olumlu bir şekilde ve yüksek sorumlulukla ele aldığını ancak Filistinlilerin büyük fedakarlıklarını ve direnişin başarılarını da ihmal etmeyeceğini vurguladı.

Heniyye ayrıca, İsrail'in savunmasız Filistinlilere karşı sürdürdüğü kanlı saldırıları durdurmak için ellerindeki tüm imkanlarla çalışacaklarını kaydetti.