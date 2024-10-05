Hamas, Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu

Hamas Hareketi, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ailesiyle birlikte İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin ülkenin kuzeyindeki el-Beddavi Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail saldırısında eşi Şeyma Halil Azzam ve iki çocuğu ile hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, devam eden İsrail katliamları karşısında Kassam'ın İsrail liderlerine bu cinayet kararlarının bedellerini ödeteceği belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Beddavi Mülteci Kampı'na düzenlenen bu saldırının, İsrail ile Hizbullah çatışmalarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana kuzeydeki kentlere yönelik saldırıların ilki olduğunu kaydetti.

Ayrıca, saldırının İsrail İHA'sı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Son olarak ülkenin güneyindeki El-Bass Mülteci Kampı'na 30 Eylül'de düzenlenen İsrail saldırısında Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrolarından Fetih Şerif Ebu Emin ve ailesi hayatını kaybetmişti.