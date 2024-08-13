Hamas mayıs ayından bu yana ilk kez Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi

Hamas'ın siyasi kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün Tel Aviv'e iki uzun menzilli M90 roketiyle saldırı düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'den atılan roketlerden birinin denize düştüğünü, diğerinin ise İsrail sınırına geçemediğini açıkladı. Can kaybı veya yaralı olmadığı belirtildi.

Saldırı, mayıs ayından bu yana Tel Aviv'e doğru gerçekleştirilen ilk roket saldırısı oldu. Kassam Tugayları, Tel Aviv'e en son 26 Mayıs'ta sekiz füze ile saldırı gerçekleştirmişti.

IDF ağustos ayı başında yaptığı açıklamada, örgütün askeri kanadının lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu.

Ordunun X hesabından yapılan paylaşımda "Artık teyit edebiliriz: Muhammed Deif öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran’ın başkenti Tahran'da, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükrü'ün Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta suikaste uğradı. Art arda yaşanan suikastların ardından Orta Doğu'daki gerilim daha da tırmandı.

İran, Tahran'daki suikastın karşılığı olacağını söylerken, İsrail tarafı ise, Hamas militanlarının 7 Ekim'deki saldırısına misilleme olarak "savaşın fitilini ateşleyen" liderlerin öldürüleceği sözünü vermişti.

İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.

İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 40.000 Filistinli öldürüldü ve 90.000'den fazla kişi yaralandı.

Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.

Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda (International Court of Justice - ICJ) soykırımla suçlanıyor.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahillik beyanını sunan ülkeler arasında, Türkiye ile birlikte Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya yer alıyor.

Mahkeme, Başbakan Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.